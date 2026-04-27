Pune Domestic Violence Case: महिला पोलीस अंमलदाराचाच सासरकडून छळ; पतीसह सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल

सुनील जगतापउरुळी कांचन : महिला पोलीस अंमलदारालाच सासरच्या जाचाला सामोरे जावे लागल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.पुणे ग्रामीण पोलीस मुख्यालयात कार्यरत असलेल्या महिला अंमलदार यांनी आपल्या सासू,पतीसह सासरच्या ६ जणांविरुद्ध छळ आणि मारहाणीची तक्रार उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात दिली आहे. .प्रियंका शिवकुमार खबाले (वय-२५, धंदा नोकरी,रा.सध्या रा.शिंदवणे ता.हवेली जि.पुणे,मुळ रा.रांझणी,ता.माढा,जि. सोलापुर)असे महिला अंमलदाराचे नाव आहे. याप्रकरणी खबाले यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार पती शिवकुमार श्यामराव खबाले,सासू शोभा शामराव खबाले,सासरे श्यामराव खबाले,नणंद लक्ष्मी खबाले,दीर अमर खबाले,दीर मंगेश खबाले(सर्व रा.कळंब,एस.टी.स्टॅंड जवळ, ता.कळंब जि.धाराशिव)अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या सासरकडील मंडळींची नावे आहेत..उरुळी कांचन पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रियंका यांचा विवाह डिसेंबर २०२१ मध्ये कळंब (जि.धाराशिव) येथील शिवकुमार खबाले याच्याशी झाला होता.लग्नाच्या वेळी प्रियंका यांच्या कुटुंबीयांनी ५ तोळे सोने,४ लाख रोख आणि ५ लाखांचे प्रापंचिक साहित्य दिले होते. लग्नानंतर काही महिने सुखात गेल्यानंतर प्रियंका आजारी पडल्या असता,सासरच्यांनी त्यांच्या उपचाराकडे दुर्लक्ष केले."तुझ्या आई-वडिलांकडे जाऊन उपचार कर"असे म्हणत त्यांना माहेरी पाठवून दिले.प्रियंका यांनी पुढील शिक्षणासाठी संगणक क्लास लावल्यानंतर सासरच्या मंडळींनी त्यांना घरात कोंडून ठेवत घरातील जास्त कामाचा बोजा टाकून क्लासला जाऊ नये म्हणून प्रयत्न केला.तरीही प्रियंका यांनी पोलीस भरतीची तयारी सुरू केली.१५ मे २०२२ रोजी त्यांनी पोलीस भरतीची अकॅडमी लावली तेंव्हा, पतीने दारू पिऊन तिथे येत"भरती झालीस तर तुला नांदवणार नाही"अशी धमकी दिली होती..प्रियंका २८ मे २०२३ रोजी पोलीस दलात भरती झाल्या.ट्रेनिंग पूर्ण करून कर्तव्यावर रुजू झाल्यानंतरही सासरच्यांकडून त्यांचा छळ सुरूच होता.प्रियंका त्यांच्या पगारातून घरातील खर्च चालवत होत्या,तरीही पतीसह सासरच्या मंडळींनी त्यांच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन त्यांना मारहाण केली."तुझ्यासारख्या स्त्रीला आमच्या घरात जागा नाही"असे म्हणत डिसेंबर २०२५ मध्ये त्यांना घराबाहेर काढले.सध्या प्रियंका या शिंदवणे येथे भाड्याच्या खोलीत एकट्याच राहत आहेत.तेथेही पतीने दोन तीन वेळा येऊन शिवीगाळ व मारहाण केली.सासरच्या सततच्या शारीरिक आणि मानसिक त्रासाला कंटाळून अखेर प्रियंका यांनी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. त्यानुसार पोलिसांनी याप्रकरणी भारतीय न्याय संहिता विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल केला आहे.या प्रकरणाचा पुढील तपास गौरी क्षीरसागर करीत आहेत.