पुणे

Baramati News : बारामतीत न्यायालयाच्या आवारातून महिला पोलिसाचीच दुचाकी चोरटयांनी चोरली....

गेल्या काही महिन्यात बारामती शहर व तालुका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत मोटारसायकल चोरीचे प्रमाण कमालीचे वाढलेले आहे.
Bike Theft

Bike Theft

esakal
मिलिंद संगई
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बारामती - शहरातील मोटारसायकल चोरटयांचे धाडस कमालीचे वाढलेले असून थेट एका महिला पोलिसाचीच दुचाकी थेट बारामतीतील न्यायालयाच्या आवारातूनच चोरटयांनी चोरुन नेली. पोलिसांच्याच दुचाकी चोरीला जाऊ लागल्या तर सामान्यांनी काय करायचे असा प्रश्न बारामतीत उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

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