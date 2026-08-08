पुणे

Shirur News : घोडनदीच्या पूलावरून पात्रात उडी घेतलेल्या महिलेचा मृतदेह सापडला

शिरूरजवळ सतरा कमानीच्या पूलावरून घोडनदीच्या पात्रात उडी घेतलेल्या महिलेचा मृतदेह हिंगणी जवळील सोनलकर वस्ती येथे नदीपात्रात आला आढळून.
Asha Botkar

Asha Botkar

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नितीन बारवकर
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शिरूर - शिरूरजवळ सतरा कमानीच्या पूलावरून घोडनदीच्या पात्रात उडी घेतलेल्या महिलेचा मृतदेह हिंगणी (ता. श्रीगोंदे, जि. अहिल्यानगर) जवळील सोनलकर वस्ती येथे नदीपात्रात आज आढळून आला. मृत महिलेजवळ असलेल्या पाकिटातील काही कागदपत्रे व फोटोवरून त्यांची ओळख पटली असून, कौटुंबिक कारणावरून त्यांनी आत्महत्या केली असावी, असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे.

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