Shirur News : घोडनदीच्या पूलावरून पात्रात उडी घेतलेल्या महिलेचा मृतदेह सापडला

शिरूर - शिरूरजवळ सतरा कमानीच्या पूलावरून घोडनदीच्या पात्रात उडी घेतलेल्या महिलेचा मृतदेह हिंगणी (ता. श्रीगोंदे, जि. अहिल्यानगर) जवळील सोनलकर वस्ती येथे नदीपात्रात आज आढळून आला. मृत महिलेजवळ असलेल्या पाकिटातील काही कागदपत्रे व फोटोवरून त्यांची ओळख पटली असून, कौटुंबिक कारणावरून त्यांनी आत्महत्या केली असावी, असा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज आहे..आशा दिलीप बोटकर (वय-४८, रा. कारेगाव, ता. शिरूर, जि. पुणे) असे मृत महिलेचे नाव असून, शिरूर येथील शवागारात उत्तरीय तपासणीनंतर रात्री मृतदेह त्यांच्या कुटूंबियांच्या ताब्यात देण्यात आला. मूळच्या मंगळूर पारगाव (ता. जुन्नर, जि. पुणे) येथील रहिवासी असलेल्या बोटकर या गेल्या काही वर्षांपासून पतीसमवेत कारेगाव येथे वास्तव्यास होत्या. त्यांचे पती रांजणगाव एमआयडीसीतील खासगी कंपनीत कामाला असून, त्यांच्या पश्चात मुलगा, मुलगी असा परिवार आहे..गुरूवारी दुपारी त्या घरातून बाहेर पडल्या. मात्र, उशीर होऊनही त्या न परतल्याने आणि सर्वत्र शोधाशोध करूनही त्यांचा कुठलाही ठावठिकाणा न लागल्याने शुक्रवारी (ता. ७) दुपारी त्या बेपत्ता झाल्याची खबर दिलीप बोटकर यांनी रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात जाऊन दिली होती.दरम्यान, सतरा कमानीच्या पूलावरून महिलेने पाण्यात उडी घेतली असल्याचे वृत्त आज 'सकाळ' मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर बोटकर कुटूंबियांनी शिरूर पोलिसांकडे धाव घेत विचारणा केली. तत्पूर्वी गुरूवारी रात्री उशिरापर्यंत पोलिसांनी नदीकिनारी शोध घेतला होता. परंतू दूथडी भरून वाहणारी नदी, पाण्याचा जोरदार प्रवाह आणि अंधारामुळे शोधकार्य थांबविण्यात आले होते. नदीकिनारच्या गावांतील पोलिस पाटलांनाही कळविण्यात आले होते..जय मल्हार क्रांती संघटनेचे संस्थापक दौलत शितोळे यांच्या नेतृत्वाखालील शिंदोडी (ता. शिरूर) येथील आपत्ती व्यवस्थापन संघातील तरूणांनी काल दिवसभर नदीपात्रात विविध ठिकाणी शोध घेतला. आज सकाळपासूनच या पथकाने युद्धपातळीवर शोधमोहिम हाती घेतली. त्यात हिंगणी जवळील सोनलकर वस्ती येथे नदीकिनारच्या दाट झुडपात महिलेचा मृतदेह असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर दोरीच्या साहाय्याने मृतदेह होडीला बांधून नदीकिनारी आणला. शिरूरच्या शवागारात मृतदेह आणल्यानंतर बोटकर कुटूंबियांनीही मृतदेहाची ओळख पटवली..सोनलकर वस्तीजवळ ज्या भागात बोटकर यांचा मृतदेह आढळून आला ती हद्द बेलवंडी (ता. श्रीगोंदे) पोलिस ठाण्याची असल्याने बेलवंडी पोलिसांनी अकस्मात मृत्युची नोंद केली. बोटकर यांचे पती व कुटूंबियांचे जबाब नोंदविल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल, असे या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या पोलिस कॉन्स्टेबल शोभा काळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.