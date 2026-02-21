माझा प्रभाग माझे व्हिजन
माझा प्रभाग माझे व्हीजन
बार्शी नगरपरिषद
BAR26B13039
प्रभागातील महिला सक्षमीकरणावर भर
शहराच्या मुख्य बाजारपेठेतच माझा प्रभाग असल्यामुळे या प्रभागातील महिलांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही, याची दक्षता घेतली घेणार आहे. तसेच या भागातील महिला स्वतःहून पुढे येऊन कोणत्याही समस्या बिनधास्तपणे त्यांनी सांगितल्या पाहिजेत. मी महिला असल्याने महिलांच्या प्रश्नावरच काम करणे मला महत्त्वाचे वाटते. शहराबरोबर प्रभागातील स्वच्छता आणि पुरवठा देखील वेळेत व्हावा, यासाठी मी सभागृहात आणि प्रभागात सुद्धा नेहमी आग्रही राहणार आहे. स्वच्छ आणि सुरळीत पाणीपुरवठा, नियमित स्वच्छता करण्यासाठी माझा प्रयत्न राहणार आहे. प्रभागात जास्तीत जास्त चांगले रस्ते व्हावेत यासाठी देखील मी नगरपालिकेकडे आग्रह धरून वेळेत काम पूर्ण करण्याचा माझा प्रयत्न राहणार आहे. शिक्षण समिती आणि महिला बालकल्याण समितीमध्ये सदस्य असल्यामुळे या क्षेत्रात देखील भरीव कार्य करण्याचा माझा मानस आहे.
- सायरा मुल्ला, नगरसेविका बार्शी
