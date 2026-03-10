आंबेगाव तालुक्यातील निराधार विधवा महिलांचा सन्मान
मंचर, ता. १० : जागतिक महिला दिनानिमित्ताने आंबेगाव तालुक्यातील निराधार विधवा महिलांचा मंचर येथे सन्मान करण्यात आला. मंचर येथील मैत्री हेल्थकेअर फाउंडेशनच्या पुढाकाराने आयोजित कार्यक्रमात २५ महिलांना ब्लँकेट व प्रमाणपत्रदेऊन गौरविण्यात आले.
महिलांच्या जीवनात खऱ्या अर्थाने आनंद निर्माण करण्यासाठी तसेच त्यांना मायेची ऊब देण्यासाठी फाउंडेशनने घेतलेला हा उपक्रम कौतुकास्पद असल्याची भावना उपस्थित मान्यवरांनी व्यक्त केली.
मंचर येथे मागील आठ वर्षांपासून मैत्री हेल्थकेअर फाउंडेशन विविध सामाजिक उपक्रम राबवत आहे. रक्तदान शिबिर, मोफत वैद्यकीय तपासण्या, गरीब रुग्णांना मोफत रक्त पिशव्या, लहान मुलांसाठी संस्कार शिबिर यांसारख्या अनेक उपक्रमांमध्ये फाउंडेशनचा सक्रिय सहभाग असतो, अशी माहिती फाउंडेशनचे अध्यक्ष बाळासाहेब पोखरकर व सचिव प्रिया पोखरकर यांनी दिली.
यावेळी महिलांचा सन्मान होताच त्या भारावून गेल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. ‘तुमच्या सुख-दुःखात आम्ही सदैव सोबत राहू,’ अशी ग्वाही फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी महिलांना दिली.
संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब पोखरकर, सचिव प्रिया पोखरकर, ॲड. शुभांगी पोटे, गौरी पोखरकर, विना पोखरकर यांच्या हस्ते महिलांचा सन्मान केला. सुषमा थोरात, कोमल देशमुख, कावेरी कस्तुरे व फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यवस्था पाहिली.
