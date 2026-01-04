भोर शहरातील कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान
भोर, ता. ४ ः क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त उन्नती महिला प्रतिष्ठानच्या वतीने शहरातील कर्तृत्ववान महिलांचा सन्मान करण्यात आला. तसेच, महिलांची आरोग्य तपासणीही करण्यात आली. उन्नती महिला प्रतिष्ठानच्या दहाव्या वर्धापन दिनानिमित्त या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
या प्रसंगी प्रतिष्ठानच्या संस्थापक-अध्यक्षा सिमा तनपुरे, भोरचे नगराध्यक्ष आणि मुस्लिम समाज संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. इम्रान खान यांच्या हस्ते शहरातील शाळांच्या मुख्याध्यापिका आणि नगरपालिकेतील नवविर्वाचित नगरसेविकांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी घेण्यात आलेल्या आरोग्य तपासणी शिबिरात ५६ महिलांची तपासणी करण्यात आली. खान हॉस्पिटलचे डॉ. इम्रान खान यांनी सहकाऱ्यांसमवेत महिलांच्या हिमोग्लोबिन, मधुमेह, रक्तदाब आणि ईसीजी या तपासण्या केल्या. तपासणीनंतर महिलांना डॉ. आनंदा कंक यांच्या वतीने औषधे मोफत देण्यात आली.
सावित्रीबाई फुले व राजमाता जिजाऊ यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. या प्रसंगी गर्ल्स हायस्कूलच्या मुख्याध्यापिका रेखा पाटील, जिजामाता इंग्लिश मिडीयम स्कूलच्या मुख्याध्यापिका रुबीना शेख व भोर इंग्लिश मिडीयम स्कूलच्या मुख्याध्यापिका अश्विनी मादगुडे यांच्यासह नगरसेविका अॅड. जयश्री शिंदे, मनिषा पवार, सुरेखा मळेकर आदींचा सन्मान करण्यात आला. सन्मानपत्र, सन्मानचिन्ह, शाल व श्रीफळ असे या पुरस्काराचे स्वरुप आहे. यावेळी पल्लवी फडणीस, वैशाली झोरे, नंदाताई जाधव, कल्पना किरवे, रत्नमाला समगीर, आशू ढवळे, संगीता शेटे, स्वाती गांधी, माऊली बदक, यशवंत भेलके आदी उपस्थित होते. उन्नती महिला प्रतिष्ठानच्या उपाध्यक्षा द्रौपदी भेलके, सचिव भाग्यश्री वर्टे व खजिनदार रेखा धरु यांच्यासह सदस्यांनी या कार्यक्रमाचे नियोजन केले. संध्या झगडे यांनी सूत्रसंचालन केले. तर, शैलजा गुरव यांनी आभार मानले.
