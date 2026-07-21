पुणे

Pune Crime : कात्रज तलावाजवळ १७ वर्षीय गणेश माळवेचा कोयत्याने खून; चार अल्पवयीन ताब्यात, तिघांचा शोध सुरू

कात्रज तलावाजवळ जुन्या वैमनस्यातून १७ वर्षीय गणेश माळवेचा कोयत्याने निर्घृण खून; भारती विद्यापीठ पोलिसांनी चार अल्पवयीनांना ताब्यात घेतले
A 17-year-old boy was allegedly murdered with a sickle near Katraj Lake in Pune over an old rivalry, police said.

A 17-year-old boy was allegedly murdered with a sickle near Katraj Lake in Pune over an old rivalry, police said.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : जुन्या भांडणाच्या रागातून एका १७ वर्षीय युवकावर कोयत्याने वार करून खून केल्याची घटना कात्रज तलावाजवळ घडली. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी चार अल्पवयीन मुलांना ताब्यात घेतले आहे.

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