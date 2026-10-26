आद्यरेषीय पीक प्रात्यक्षिकांसाठी ज्वारीच्या परभणी शक्ती वाणाचे बियाणे वाटप

ज्वारीच्या परभणी शक्ती
वाणाचे बियाणे वाटप
कृषी विज्ञान केंद्रातर्फे खडका येथे ‘शेती वाचवा’ अभियान
परभणी ः परभणी येथील कृषी विज्ञान केंद्र आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळांतर्गत सोनपेठ येथील सर्वोदय लोकसंचालित साधन केंद्रातर्फे ‘शेती वाचवा’ अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत शनिवारी (ता. २४) खडका (ता. सोनपेठ) येथे आद्यरेषा पीक प्रात्यक्षिकांतर्गत ज्वारीच्या जैवसंपृप्त ‘परभणी शक्ती’ वाणाच्या बियाण्याचे महिला शेतकऱ्यांना वाटप करण्यात आले.
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाची माहिती मिळावी आणि शेती अधिक फायदेशीर व्हावी, या उद्देशाने जिल्ह्यात २२ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येत आहे.
खडका येथे आयोजित कार्यक्रमास कृषी विज्ञान केंद्राच्या विशेषज्ञ डॉ. अरुणा खरवडे, डॉ. अमोल काकडे, सवाईसिंग निठारवाल, सर्वोदय लोकसंचालित साधन केंद्राच्या व्यवस्थापक नसीम सय्यद, आशा यादव आदी उपस्थित होते.
या वेळी महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रज्ञान, दैनंदिन आहारात जैवसंपृक्त पिकांचे महत्त्व, रब्बी हंगामातील पिकांची लागवड तसेच कीड व रोग व्यवस्थापनाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. अभियानांतर्गत सध्याच्या परिस्थितीत घ्यावयाची पिके, लागवड तंत्रज्ञान, पाणी व्यवस्थापन आणि जलसंधारण यांचीही माहिती देण्यात आली.
महिला शेतकऱ्यांनी शेती करताना येणाऱ्या अडचणी, विविध समस्या आणि स्वतःचे अनुभव मांडले. शेती क्षेत्रातील महिलांचे योगदान, त्यांचे कष्ट आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासातील त्यांची भूमिका यावरही चर्चा करण्यात आली.
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परभणी ः महिलांना ज्वारीच्या परभणी शक्ती वाणाचे बियाणे वाटप करण्यात आले. या वेळी विशेषज्ञ डॉ. अरुणा खरवडे, सवाईसिंग निठारवाल, डॉ. अमोल काकडे आदी उपस्थित होते.
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