पाण्यासाठी महिलांचे शोले स्टाईल आंदोलन

पाण्यासाठी महिलांचे
शोले स्टाइल आंदोलन
हिंगोली, ता. ३१ : गावात पिण्याच्या पाण्याचा थेंबही मिळत नसल्याने महिलांना पाण्यासाठी भटकंती करण्याची वेळ आली आहे. वारंवार निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून दखल घेतली जात नसल्याने गोंधनखेडा (ता. सेनगाव) येथील संतप्त काही महिलांनी शनिवारी टाकीवर चढून शोले स्टाइल आंदोलन केले. तब्बल चार ते पाच तासांनंतर आश्वासन मिळाल्यानंतर महिलांनी आंदोलन मागे घेतले.
सुमारे ६०० ते ७०० लोकसंख्या असलेल्या गोंधनखेडा येथे बाराही महिने पाणीटंचाई भासते. गावात शासनाच्या वतीने जलस्वराज्य योजना राबविण्यात आली, या योजनेची दोन वर्षांपूर्वी चाचणीही घेण्यात आली. मात्र, ग्रामस्थांना थेंबभरही पाणी मिळाले नाही. परिणामी, ग्रामस्थांची पाण्यासाठीची पायपीट थांबलेली नाही. पाणीप्रश्न सोडवावा, यासाठी महिलांनी अनेक वेळा पंचायत समिती प्रशासनाला निवेदने दिली. मात्र, यंत्रणेकडून उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. त्यामुळे संतापलेल्या महिलांनी पाण्याच्या टाकीवर चढून आंदोलन सुरू केले. जोपर्यंत पाणी मिळत नाही, तोपर्यंत खाली उतरणार नाही, असा पवित्रा त्यांनी घेतला. सुमारे चार ते पाच तासांनंतर सहायक गटविकास अधिकारी आर. बी. होळकर, बी. एस. शिंदे, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कनिष्ठ अभियंता पी. एस. सुरुशे आंदोलनस्थळी दाखल झाले. त्यांनी आंदोलक महिलांशी चर्चा करून पाणीप्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर महिलांनी आंदोलन मागे घेतले.
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