पारनेर - आत्मनिर्भर्तेकडे वाटचाल

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पारनेर ः कौशल्य विकास कार्यशाळेत प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थिनींसह प्राचार्य डॉ. रंगनाथ आहेर व मान्यवर.
कौशल्यातून विद्यार्थिनींची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल
पारनेर, ता. २५ : आधुनिक युगात महिलांनी केवळ पदवीपर्यंत शिक्षण घेत मर्यादित न राहता व्यावहारिक व व्यावसायिक कौशल्ये आत्मसात करून स्वावलंबी व्हावे, या उद्देशाने येथील महाविद्यालयात महिला सक्षमीकरण कक्षाच्या वतीने कौशल्य विकास प्रशिक्षण उपक्रम उत्साहात पार पडला.
या प्रशिक्षणामुळे विद्यार्थिनींना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार असून, स्वतःचा व्यवसाय उभारण्याच्या दृष्टीने हे महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरले आहे.
अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. रंगनाथ आहेर होते. ते म्हणाले, "आजच्या स्पर्धात्मक युगात महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन ही काळाची गरज आहे. या कोर्समधून प्रशिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थिनी स्वतःच्या कौशल्याच्या बळावर आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होतील आणि पूर्ण आत्मविश्वासाने समाजात वावरतील."
यावेळी समन्वयक डॉ. दत्तात्रय घुंगार्डे, विद्यार्थी विकास अधिकारी डॉ. हरेश शेळके, पर्यवेक्षक प्रा. श्यामराव घनघाव यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्राध्यापिका व विद्यार्थिंनी मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. प्रास्ताविक डॉ. सरिता कुंडलीकर, यांनी, तर सूत्रसंचालन डॉ. माया लहारे यांनी केले. आभार प्रा. दीपाली सातपुते यांनी मानले. उपक्रमाच्या यशस्वितेसाठी प्रा. सायली सोनवणे, प्रा. अदिती जेजूरकर यांनी परिश्रम घेतले.
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