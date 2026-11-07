पारनेर - महिला प्रवासी आणि ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत वाढ.

टुडे एकसाठी अँकर
एसटी बस आणि स्मार्ट कार्डचा फोटो टाकावा
३१ डिसेंबरपर्यंत स्मार्ट कार्डला शिथिलता
एसटी महामंडळाचा निर्णय; सणासुदीत महिला प्रवाशांना दिलासा
पारनेर, ता. ७ : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसमधून प्रवास करणाऱ्या महिला प्रवाशांसाठी एनसीएमसी (एनसीएमसी) स्मार्ट कार्डच्या सक्तीबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. स्मार्ट कार्डची अनिवार्यता ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत शिथिल करण्यात आल्याने राज्यातील महिला प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, अशी माहिती पारनेरचे आगार प्रमुख अमोल कोतकर यांनी दिली.
महिलांना एसटी प्रवासात सवलतीचा लाभ सहजपणे मिळावा आणि त्यांच्या प्रवासात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये, यादृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिला, रोजंदारीने काम करणाऱ्या महिला, नोकरदार महिला, विद्यार्थिनी, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एसटीचा प्रवास हा दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. अशा परिस्थितीत स्मार्ट कार्डच्या सक्तीला मुदतवाढ मिळाल्याने महिला प्रवाशांची सणासुदीच्या दिवसांत गैरसोय टळण्यास मदत होणार आहे.
राज्याच्या कानाकोपऱ्यात एसटी महामंडळाची सेवा सर्वसामान्य नागरिकांना जोडणारी जीवनवाहिनी म्हणून ओळखली जाते. आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा प्रवास, ग्रामीण भागातील दळणवळण आणि महिलांना मिळणारी प्रवास सवलत, यामुळे एसटीने समाजातील सर्व घटकांशी आपले नाते अधिक दृढ केले आहे.
एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड ही डिजिटल सुविधांच्या दिशेने टाकलेली महत्त्वपूर्ण पायरी असली, तरी या व्यवस्थेची अंमलबजावणी टप्प्याटप्प्याने होणे आवश्यक आहे. स्मार्ट कार्ड सक्तीला ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत शिथिलता देण्याचा निर्णय म्हणजे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करतानाच सर्वसामान्य महिला प्रवाशांच्या सोयीला प्राधान्य देणारे पाऊल आहे.
महिलांना प्रवास सवलत देणे म्हणजे केवळ आर्थिक लाभ देणे नव्हे, तर त्यांच्या स्वावलंबनाला, सुरक्षित प्रवासाला आणि सामाजिक सहभागाला बळ देणे होय.
कोट-----
एसटी महामंडळाची सेवा आणि महिलांसाठीची प्रवास सवलत यांचा समन्वय कायम राहिल्यास सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवरील महिलांचा विश्वास अधिक दृढ होईल. डिजिटल परिवर्तनाच्या प्रक्रियेत प्रवाशांची सोय आणि सवलतींचे सातत्य जपण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.
- अमोल कोतकर, आगार प्रमुख,
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