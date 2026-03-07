मलकापूर महिला दिनानिमित्त विविध कार्यक्रम

बातमी आवश्यक या बातमीसाठी 21 हजार रुपये ची जाहिरात आहे.
-------------------------------
मलकापुरात आज
महिला मेळावा
मलकापूर, ता. ७ : येथील पालिकेच्या वतीने जागतिक महिला दिनानिमित्त महिला मेळाव्याचे आयोजन उद्या (रविवारी) सकाळी दहा वाजता भारती विद्यापीठ विधी महाविद्यालय इमारत याठिकाणी करण्यात आले असल्याची माहिती उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी दिली.
श्री. शिंदे म्हणाले, ‘‘पालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत महिला मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आमदार डॉ. अतुल भोसले, तर प्रमुख वक्ते म्हणून पत्रकार संजय आवटे, कराड अर्बन बँकेचे अध्यक्ष समीर जोशी, जागृती शुगरच्या अध्यक्षा गौरवी भोसले, पोलिस उपअधीक्षक राजश्री पाटील, यशवंतराव मोहिते विधी महाविद्यालयाचे प्राचार्य सतीश माने, नगराध्यक्ष तेजस सोनावले, उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे, मुख्याधिकारी कपिल जगताप, सार्वजनिक आरोग्य (वैद्यक), शिक्षण व क्रीडा सभापती धनंजय येडगे, नियोजन व शिक्षण सभापती सूरज शेवाळे, महिला व बालकल्याण सभापती गीतांजली पाटील, उपसभापती गीता साठे, बांधकाम सभापती हणमंतराव जाधव आदी उपस्थित राहणार आहेत.
यावेळी प्रियदर्शिनी कन्यारत्न ठेव पावती योजना, महात्मा गांधी आहार पेन्शन मंजुरीबाबत पत्र वितरण, महिला बचत गटांना कर्जमंजुरीबाबत पत्र वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना मंजुरीबाबत पत्र वितरण होणार आहे. मेळाव्यास महिलांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन पालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
--------------------------------
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.