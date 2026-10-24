लकडी पूल वाहतूक बंद

लकडी पुलावरील वाहतूक बंद
पालिकेकडून जलवाहिनीचे काम सुरू; मल्हारपेठेतून पर्यायी मार्ग
सातारा, ता. २४ ः पालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाकडून शनिवार आणि बुधवार पेठेला जोडणाऱ्या लकडी पुलावर जलवाहिनी जोडण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. यामुळे या रस्त्यावर खोदाई करण्यात आली असून, रस्ता वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे.
शहरातील शनिवार चौक (५०१ पाटी) ते बुधवार नाका या रस्त्याला जोडणाऱ्या लकडी पुलावर जलवाहिनी जोडणीचे काम पालिकेने नुकतेच हाती घेतले आहे. या जलवाहिनी जोडणीमुळे या परिसरासह बुधवार नाकासह अन्य परिसरातील नागरिकांच्या पाणीपुरवठा सुरळीत होण्यास मदत होणार आहे. लकडी पुलानजीक रस्त्याच्या मधोमध खोदाई करून हे काम युद्धपातळीवर करण्यात येत आहे. या खोदाईमुळे या परिसरातून होणारी वाहतूक बंद ठेवण्यात आली आहे.
बुधवार नाक्यावरून बारटक्के चौकातून शनिवार पेठेत जाणाऱ्या वाहनधारकांना राधिका टॉकीजमार्गे मोती चौकातून जावे, तसेच शनिवार पेठेतून बारटक्के चौकातून बुधवार नाक्यावर जाणाऱ्या वाहनधारकांनी मल्हारपेठेतून जावे, असे आवाहन पालिकेने केले आहे.
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सातारा ः पाणीपुरवठा विभागाने जलवाहिनी जोडण्याचे काम हाती घेतल्याने शनिवार आणि बुधवार पेठेला जोडणाऱ्या लकडी पुलावरील वाहतूक बंद आहे. (प्रमोद इंगळे ः सकाळ छायाचित्रसेवा)
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