Work From Home Issue : पगारवाढीला ‘वर्क फ्रॉम होम’चा अडथळा; आयटी कर्मचाऱ्यांना फटका, अनेक कंपन्यांकडून अत्यल्प वाढ

पुणे - कोरोना काळात सुरू झालेल्या 'वर्क फ्रॉम होम' पद्धतीने आयटी क्षेत्राचे चित्रच बदलले. आयटीयन्सला कामाच्या पद्धतीत लवचिकता मिळाली, तर कंपन्यांनीही खर्चात बचत केली. मात्र आता या परिस्थितीत बदल झाला असून पगारवाढीच्या वेळी घरून काम करण्याचा मुद्दा काही कर्मचाऱ्यांसाठी अडथळा ठरत असल्याचे चित्र आहे. अनेक कंपन्यांनी यंदाच्या वार्षिक पगारवाढीत अत्यल्प वाढ दिली असून त्यामागे कर्मचारी 'वर्क फ्रॉम होम' करत असल्याचे कारण दिले आहे..जानेवारी ते मार्च दरम्यान अनेक कंपन्यांमध्ये पगारवाढ होत असते. त्यामुळे आपली किती पगारवाढ होणार अशी उत्सुकता असलेल्या अनेक आयटीयन्सच्या पदरी निराशा पडली आहे. कमी पगारवाढीमागे 'व्यवसायातील मंदी', 'जागतिक प्रकल्पांची घट' ही कारणे दिली जात असली तरी काही ठिकाणी ऑफिसमधील उपस्थिती हा निकष महत्त्वाचा ठरत आहे.कामगिरी समाधानकारक असूनही केवळ घरून काम करण्याच्या पर्यायाचा वापर केल्यामुळे त्यांना कमी वाढ मिळाली. कंपनी प्रशासनाच्या मते, कार्यालयातील उपस्थितीमुळे टीम समन्वय, संवाद आणि उत्पादकता वाढते. त्यामुळे कार्यालयामधून नियमित काम करणाऱ्यांना तुलनेने जास्त वाढ देण्यात आल्याचे काही ठिकाणी स्पष्ट संकेत आहेत, अशी माहिती या क्षेत्रातील नोकरदारांनी दिली..'हायब्रीड' मॉडेलला प्राधान्यएका आयटी कंपनीतील प्रकल्प व्यवस्थापकांनी सांगितले की, ''घरून काम करण्यामुळे काही वेळा टीममधील संवादात अडथळे येतात. नव्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देताना प्रत्यक्ष उपस्थिती उपयुक्त ठरते. त्यामुळे 'हायब्रीड' मॉडेल योग्य असले तरी पूर्णवेळ घरून काम करणे परिणामकारक नाही. पगारवाढीचा निर्णय घेताना सहभाग आणि उपलब्धता यांचाही विचार केला जातो.'''मूनलाइटिंग'चा मुद्दा आता मागेकाही महिन्यांपूर्वी गाजलेला 'मूनलाइटिंग'चा मुद्दा आता मागे पडल्याचे दिसते. मात्र त्याऐवजी 'हायब्रीड वर्ककल्चर'वरून नव्याने मतभेद उभे राहिले आहेत. 'हायब्रीड' पद्धतीत काही दिवस कार्यालयामधून, तर काही दिवस घरून काम करण्याची मुभा असते..'मूनलाइटिंग' म्हणजे काय?एखाद्या कंपनीत पूर्णवेळ नोकरी करत असतानाच तेथील ड्यूटी संपल्यानंतर अन्य ठिकाणी नोकरी करणे म्हणजे 'मूनलाइटिंग'. कर्मचारी करीत असलेल्या त्या नोकरीची माहिती संबंधित कर्मचाऱ्याच्या कंपनीला नसते. रात्रीच्या वेळी किंवा शनिवार आणि रविवारी ही कामे केली जातात. किती वेळ किंवा प्रकल्पानुसार त्या कर्मचाऱ्याला मानधन दिले जाते..असे आहे कंपन्यांचे म्हणणे...कार्यालयीन वातावरणात काम केल्यानेनिर्णयप्रक्रिया वेगवानकार्यालयामधून काम करणाऱ्यांची कामगिरी परिणामकारकनव्या कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन सुलभ होतेसर्व टीममधील समन्वय सुधारतो.माझ्या प्रकल्पाची कामगिरी उत्कृष्ट होती. प्रकल्प देणाऱ्या कंपनीकडून आम्हाला सकारात्मक अभिप्राय मिळाला. तरीही यंदा मला केवळ पाच टक्के वाढ मिळाली. पगारवाढीच्या चर्चेदरम्यान कार्यालयामधील उपस्थितीचा मुद्दा पुढे करण्यात आला. कामाच्या गुणवत्तेपेक्षा उपस्थितीला जास्त महत्त्व दिले जात आहे, असे वाटते.- एक आयटी अभियंता, हिंजवडी.काही आघाडीच्या स्टार्टअप्स आणि मध्यम आकाराच्या कंपन्या उलट घरून काम करण्याला प्राधान्य देत आहेत. त्यांच्या मते, कामाच्या लवचिक पद्धतीमुळे कर्मचाऱ्यांचे समाधान वाढते, प्रतिभावान कर्मचारी टिकवून ठेवणे सोपे जाते आणि कार्यालयीन खर्चात बचत होते. त्यामुळे एकाच क्षेत्रात कामाच्या पद्धतीबाबत दोन प्रवाह दिसत आहेत. त्याचा फटका आम्हाला सहन करावा लागत आहे.- 'वर्क फॉर्म होम' करणारी तरुणी, बंगळूरमधील कंपनी.