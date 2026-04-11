Pankaja Munde : नदी सुशोभीकरणासह प्रदूषणमुक्तीसाठीही काम करा; पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांचे आदेश

पुणे - राज्यातील वाढत्या जलप्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शासनाने नदी पुनरुज्जीवनासाठी स्वतंत्र 'नदी पुनरुज्जीवन प्राधिकरण' स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून नदी सुशोभीकरण करताना प्रदूषण मुक्तीला प्राधान्य द्यावे, असे आदेश पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी दिले..राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत पुणे शहरातील मुळा-मुठा नदी प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पाच्या आढावा बैठकीत त्या बोलत होत्या. बैठकीस महापौर मंजूषा नागपुरे, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, विधी समिती अध्यक्षा स्वरदा बापट, महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कौर, प्राजित नायर आदी उपस्थित होते..मंत्री मुंडे म्हणाल्या, अनेक उद्योगांमध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले जात असले तरी देखभालीअभावी ते पूर्ण क्षमतेने कार्यरत नसतात. पुण्यातील सर्व प्रकल्प सक्षमपणे चालतील आणि त्याबाबत तक्रारी येणार नाहीत, यासाठी महापालिकेने काटेकोर नियोजन करावे. सांडपाण्याचे शास्त्रोक्त व्यवस्थापन न झाल्यास त्याचा गंभीर परिणाम पर्यावरण व नागरिकांच्या आरोग्यावर होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..औंध येथील बोटॅनिकल गार्डन परिसरातील मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पासाठी कृषी विभागाची जागा मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. ग्रामीण भागातही सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी विविध जिल्ह्यांचा अभ्यास करून नवीन धोरण आखले जाणार असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बारामती येथील महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे मुख्यालय पुण्यातच राहण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.शहरातील अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन देत त्यांनी प्रलंबित कामे गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या..यावेळी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सादरीकरणाद्वारे शहरातील मैलापाणी निर्मिती, प्रक्रिया क्षमता, प्रकल्पांची अंमलबजावणी, निधीची उपलब्धता तसेच मुख्य मलवाहिन्यांची स्थिती याची सविस्तर माहिती दिली. वारजे, वडगाव, मुंढवा, हडपसर, खराडी, धानोरी, बाणेर आणि तानाजीवाडी भैरोबा येथील शुद्धीकरण केंद्रांची सद्यस्थिती, अडचणी आणि प्रकल्प प्रगती यावरही बैठकीत चर्चा झाली.