Palkhi Route Development : संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गावरील कामाला गती

पुणे - श्री संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गावर रखडलेल्या कामांना गती मिळाली आहे. स्थानिकांनी विरोध केल्याने बारामती ते इंदापूरदरम्यानच्या चार गावांजवळ रस्त्याचे काम रखडले होते.मात्र त्यांची समजूत काढण्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला यश आले असून उर्वरित कामे वेगाने पूर्ण केली जात आहेत. पालखी येण्यापूर्वी या रस्त्यावरील डांबरीकरण पूर्ण झाले असेल, परिणामी वारकऱ्यांची मोठी सोय होणार आहे..केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी मागील महिन्यात श्री संत ज्ञानेश्वर महाराज व श्री संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गाची पाहणी केली. या वेळी तुकाराम महाराज पालखी मार्गावर स्थानिकांनी कामाला विरोध केल्याचे लक्षात आल्यावर गडकरी यांनी स्थानिक नेत्यांना सूचना दिल्या होत्या.त्याचा परिणाम झाला असून आता राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला कामासाठी होत असलेला विरोध मावळला आहे. बारामती ते इंदापूरदरम्यान दुसऱ्या टप्यातील सुमारे ३० टक्के काम रखडल्याने नितीन गडकरी यांनी नाराजी व्यक्त केली होती..पालखी मार्गाविषयीतुकाराम महाराज पालखी मार्गाचे काम तीन टप्प्यांत केले जात आहे.पाटस ते बारामती, बारामती ते इंदापूर आणि इंदापूर ते तोंडले अशा ३ पॅकेजमध्ये या मार्गाचे काम सुरू.पाटस ते बारामती हा भाग पूर्ण झाला असून, इंदापूर ते तोंडले भागाचे काम ९६ टक्के पूर्ण झाले.बारामती ते इंदापूर या ४२.१३ किलोमीटरच्या दरम्यानचे काम रखडले होते. आता पुन्हा कामांना वेग. .बारामती- इंदापूरदरम्यान पालखी मार्गाचे काम रखडले होते. ते आता पुन्हा वेगाने सुरू झाले आहे. पालखी दाखल होण्यापूर्वी रस्त्याचे डांबरीकरण पूर्ण होईल. पायी जाणाऱ्या वारकऱ्यांची मोठी सोय होणार आहे.- अभिजित औटे, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, पंढरपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.