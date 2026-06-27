पुणे

Palkhi Route Development : संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गावरील कामाला गती

पालखी आगमनापूर्वी बारामती- इंदापूरदरम्यान डांबरीकरणाचे काम होणार पूर्ण.
Baramati Indapur Road Work

Baramati Indapur Road Work

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - श्री संत तुकाराम महाराज पालखी मार्गावर रखडलेल्या कामांना गती मिळाली आहे. स्थानिकांनी विरोध केल्याने बारामती ते इंदापूरदरम्यानच्या चार गावांजवळ रस्त्याचे काम रखडले होते.

मात्र त्यांची समजूत काढण्यात राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला यश आले असून उर्वरित कामे वेगाने पूर्ण केली जात आहेत. पालखी येण्यापूर्वी या रस्त्यावरील डांबरीकरण पूर्ण झाले असेल, परिणामी वारकऱ्यांची मोठी सोय होणार आहे.

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