कामांची मर्यादा ३० लाखापर्यंत करा

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मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांना निवेदन देताना शंकर चौगुले, सरफराज काझी. यावेळी आमदार समाधान आवताडे.
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लेबर फेडरेशनच्या कामांची मर्यादा ३० लाखांपर्यंत करा
लेबर फेडरेशनची बांधकाम मंत्र्यांकडे मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १७ : मजूर सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या कामांची मर्यादा १० लाखांवरून ३० लाख रुपयांपर्यंत वाढवावी, तसेच संस्थांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी सोलापूर जिल्हा लेबर फेडरेशनने केली आहे.
याबाबतचे निवेदन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांना देण्यात आले. मागण्यांवर शासन लवकरच सकारात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन मंत्री भोसले यांनी दिल्याचे फेडरेशनचे अध्यक्ष शंकर चौगुले यांनी सांगितले.
लेबर फेडरेशन व मजूर संस्थांच्या विविध मागण्यांसाठी फेडरेशनच्या शिष्टमंडळाने आमदार समाधान आवताडे यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्री भोसले यांची भेट घेतली. यावेळी माजी संचालक सरफराज काझी उपस्थित होते. मजूर सहकारी संस्थांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी ठामपणे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. संस्थांना भेडसावणाऱ्या अडचणी शासनदरबारी मांडून त्यांच्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण, रोजगाराच्या संधी आणि सर्वांगीण विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. मजूर सहकारी संस्थांच्या हक्कांसाठी संघर्ष सुरूच राहणार असल्याचे चौगुले यांनी सांगितले.
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