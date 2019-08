कोरेगाव भीमा नदीवरील पुलावरुन उडी मारून कामगाराची आत्महत्या

कोरेगाव भीमा : हडपसर येथील कामगाराने कोरेगाव भीमा येथे भीमा नदीवरील नव्या पुलावरून उडी मारून आत्महत्या केल्याची घटना निदर्शनास आल्याने परिसरात खळबळ उडाली. संदीप बबन कवडे (वय 46, रा. मांजरी बुद्रुक, ता. हवेली, मूळ रा. नगर) असे आत्महत्या केलेल्या कामगाराचे नाव आहे. आज सकाळी भीमा नदीवरील नव्या पुलाजवळ पुरुषाचा मृतदेह असल्याची माहिती शिक्रापूर पोलिसांना मिळाल्यानंतर अविनाश थोरात, राजेंद्र पवार, पिसाळ आदींनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने मृतदेह बाहेर काढला. घटनास्थळी दुचाकीही आढळून आली. मृतदेहाजवळील ओळखपत्रानुसार ओळख पटविल्यानंतर संदीप कवडे हे हडपसर येथील मगरपट्टा सिटी येथे सायबर सिटी या कंपनीत कामाला असल्याचे निष्पन्न झाले. पोलिस निरीक्षक सदाशिव शेलार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक अविनाश थोरात अधिक तपास करीत आहेत.

