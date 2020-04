Video : पोटाची आग विझविण्यासाठी त्यांना करावी लागते ५ किमी पायपीट 

मार्केट यार्ड : कोरोनामुळे कामगारांच्या हाताला काम नाही... घरात अन्न धान्य देखील शिल्लक राहिले नाही अन्‌ सरकारकडून कोणतीही मदत मिळत नाही... यामुळे अनेक कामगारांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. स्वयंसेवी संस्थेकडून मिळणाऱ्या डब्यांवर त्यांना गुजराण करावी लागत आहे. परंतु यासाठी त्यांना पाच किलोमीटरची पायपीट करावी लागत असून दोन तास उन्हात रांगेत उभा राहावे लागत आहे. धायरी, सिंहगड रस्ता परिसर, नऱ्हे, वडगाव परिसरातील अनेक कामगारांना सध्या दोन वेळचे जेवण मिळणे कठीण झाले आहे. कोरोनामुळे त्यांचा रोजगार गेला आहे. सिंहगड रस्ता पत्रकार फूड स्वयंसेवी संस्थेने या कामगारांना मदतीचा हात देत रोज जेवण दिले जात आहे. मात्र एक वेळच्या जेवणासाठी त्यांना पाच किलोमीटरचे अंतर पायी यावे लागत आहे. तसेच जेवणाचा डबा घेण्यासाठी उन्हात दोन तास रांगेत उभे राहावे लागत आहे. जेवणासाठी पायपीट करणाऱ्या कामगारांना पोलिसांचा मार देखील खावे लागत आहे. प्रशासनाकडून या कामगारांना अन्न धान्य देखील दिले जात नाही. सरकारने आम्हाला पंधरा दिवस पुरेल एवढे धान्य द्यावे. त्यामुळे एका वेळच्या डब्यासाठी उन्हात पाच किलोमीटरची पायपीट करावी लागणार नाही.

- शकुंतला साठे, महिला कामगार, धायरी.

कोरोनामुळे घराबाहेर पडू नका असे सरकार सांगत आहे. मात्र पाटाची खळगी भरण्यासाठी मदत करत नाही. यामुळे आमच्यावर उपासमारीची वेळ आली असून पोटासाठी घराबाहेर पडल्याशिवाय सध्या पर्याय उरला नाही.

- मंगल कदम, महिला, नऱ्हे.

