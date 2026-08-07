पुणे

कामगार पाल्यांची शिष्यवृत्ती योजना सुरू ठेवा

कामगार पाल्यांची शिष्यवृत्ती योजना सुरू ठेवा
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पिंपरी, ता. ७ : ‘‘नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती आणि इतर कल्याणकारी योजना बंद करण्याचा निर्णय झाला आहे. या योजना पूर्ववत सुरू ठेवाव्यात,’’ अशी मागणी कष्टकरी संघर्ष महासंघाने राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्याकडे केली. या संदर्भात मुंबई येथे त्यांची भेट घेऊन चर्चा करण्यात आली.
महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत कामगारांच्या पाल्यांसाठी विविध योजना राबवण्यात येतात. याबाबत काशिनाख नखाते यांनी निवेदन दिले आहे. राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांसाठी इयत्ता पहिलीपासून पदवीपर्यंत शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत होती. तसेच गृहअनुदान, गृहकर्जावरील व्याज अनुदान, मुलीच्या विवाहासाठी आर्थिक सहाय्य अशा अनेक योजना कामगारांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरत होत्या. मात्र, या योजना बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने कामगारांमध्ये नाराजी आहे. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, निमंत्रक लाला राठोड आणि विजय कदम उपस्थित होते.

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