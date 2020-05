अफवा अन्‌ ट्रकचालकांकडून लूट; छत्तीसगडमधील कामगारांची वाताहत

मार्केट यार्ड - कोरोनामुळे कामगारांची उपासमार होत असल्याने अनेकजण गावी जात आहेत. छत्तीसगडमध्ये जाण्यासाठी वाघोलीतील उबाळेनगर येथून विनाशुल्क बस सोडण्यात येणार असल्याची अफवा पसरल्याने गुरुवारी सायंकाळी कामगारांनी येथे मोठी गर्दी केली होती. या संधी फायदा उठवत ट्रॅव्हल एजंट व ट्रकचालकांकडून या कामगारांची लूट सुरू असल्याचे चित्र दिसून आले. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा आंबेगाव, नऱ्हे, सुसगाव, पिंपरी, कात्रज आदी परिसरातील हजारो कामगार छत्तीसगडमधील आपल्या गावी जाण्यासाठी उबाळेनगर येथे जमा झाले होते. या ठिकाणावरून छत्तीसगडला जाण्यासाठी बस सोडण्यात येणार असल्याची अफवा त्यांच्यामध्ये पसरली होते. मात्र, अशी कोणतीही सुविधा करण्यात आली नव्हती. उलट ट्रॅव्हल एजंट, ट्रकचालक या कामगारांना नागपूर, गोंदिया सीमेपर्यंत सोडवण्यासाठी अडीच ते तीन हजार रुपये आकारात असल्याचे निदर्शनास आले. याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. छत्तीसगड येथील बलराम यादव म्हणाले, ""दोन महिन्यांपासून काम नाही. बचत केलेले पैसे आता संपले असून गावी जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. सरकारकडून कोणतीही मदत मिळाली नाही. रेशन मिळाले नाही. त्यामुळे पोटाचा प्रश्न आता उभा राहिला आहे. गावी गेल्यानंतर उपासमार तरी होणार नाही.'' अमित यादव म्हणाले, ""माझ्यासह बायको, दोन छोटी मुले, भाऊ असा परिवार आहे. गावी जायचे आहे. पण जवळ पैसे नाहीत. सरकार परवानगी देत नाही. यामुळे मी हतबल झालो आहे.'' मजुरी बंद झाल्यामुळे आता खायला देखील काही शिल्लक राहिले नाही. त्यामुळे गावी जायचे आहे. अर्ध्या रस्त्यापर्यंत सोडण्यासाठी वाहनचालकांकडून तीन हजार रुपयांपर्यंत मागणी केली जात आहे. सरकारकडून अद्याप कोणतीही मदत मिळाली नाही.

- गंगूबाई यादव, विश्‍कर्मा, छत्तीसगड.

