Bundibugyo Ebola Vaccine : ‘बुंडीबुग्यो इबोला’ लसीचा पहिला मानवी डोस; जगातील पहिल्या चाचणीला सुरुवात

पुणे : 'बुंडीबुग्यो इबोला' या विषाणूच्या प्रकाराविरुद्ध विकसित करण्यात आलेल्या जगातील पहिल्या लसीच्या मानवी चाचणीला प्रारंभ झाला आहे. ब्रिटनमधील ऑक्सफर्ड विद्यापीठात २४ जुलै रोजी पहिल्या स्वयंसेवकाला ही लस देण्यात आली असून, या जीवघेण्या आजारावरील उपचारांच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे..इबोला हा संसर्गजन्य आणि जीवघेणा विषाणूजन्य आजार आहे. ताप, अशक्तपणा, उलट्या, जुलाब आणि गंभीर रुग्णांमध्ये अंतर्गत व बाह्य रक्तस्राव अशी याची प्रमुख लक्षणे आहेत. इबोला विषाणूचे अनेक प्रकार असले, तरी 'बुंडीबुग्यो' प्रकारासाठी अद्याप कोणतीही मंजूर लस उपलब्ध नाही. त्यामुळे या चाचणीकडे जागतिक आरोग्य क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे..'ऑक्सफर्ड व्हॅक्सिन ग्रुप' आणि 'पॅन्डेमिक सायन्सेस इन्स्टिट्यूट'च्या शास्त्रज्ञांनी ही लस विकसित केली आहे. विशेष म्हणजे, ऑक्सफर्ड-अॅस्ट्राझेनेका या कोविड-१९ लसीसाठी वापरण्यात आलेल्या तंत्रज्ञानाचाच आधार या लसीसाठी घेण्यात आला आहे. पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटच्या सहकार्याने ही लस विकसित करण्यात आली असून तिच्या ६ लाख २० हजार डोसची निर्मिती केली आहे. पुढील टप्प्यात युगांडामध्येही या लसीच्या क्लिनिकल चाचण्या घेतल्या जाणार आहेत. या चाचणीत १८ ते ५५ वर्षे वयोगटातील स्वयंसेवकांचा सहभाग असून, आगामी काही आठवड्यांत अन्य स्वयंसेवकांनाही लस दिली जाणार आहे. लस दिल्यानंतर संबंधित व्यक्तीची सुरक्षितता आणि शरीरात निर्माण होणाऱ्या प्रतिकारशक्तीचे सखोल मूल्यांकन शास्त्रज्ञांकडून करण्यात येईल..सध्या काँगो लोकशाही प्रजासत्ताक (डीआरसी) येथे बुंडीबुग्यो प्रकारामुळे इबोलाचा उद्रेक सुरू आहे. या साथीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रभावी लसीची मोठी गरज निर्माण झाली आहे. संशोधकांनी अवघ्या आठ आठवड्यांत लसीची संकल्पना प्रत्यक्ष मानवी चाचणीपर्यंत आणली आहे. या संशोधनाला 'कोअलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोव्हेशन्स' (सीईपीआय) यांचे आर्थिक साहाय्य मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.