मोबाईलच्या जगातून बाहेर पडून पत्रलेखनाची गोडी जोपासा!

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सोलापूर : जागतिक टपाल दिनानिमित्त महापालिका शाळेत आयोजित ‘धरती मातेस पत्र’ स्पर्धेत सहभागी विद्यार्थी आणि उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर.
धरती मातेला पत्र लिहा, निसर्गाशी नाते जोडा!
जागतिक टपाल दिनानिमित्त महापालिका शाळेत उपक्रम; पत्रलेखनातून पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर, ता. १० : मोबाइलच्या वापरातून काही काळ बाहेर पडून विद्यार्थ्यांनी पत्रलेखन, वाचन आणि निसर्गप्रेमाची जोपासना करावी, असे आवाहन उपमहापौर ज्ञानेश्वरी देवकर यांनी केले. जागतिक टपाल दिनानिमित्त महापालिकेच्या शाळेत टपाल विभागाच्या सहकार्याने ‘धरती मातेस पत्र’ हा उपक्रम राबविण्यात आला. विद्यार्थ्यांमध्ये पत्रलेखनाची आवड निर्माण करणे आणि पर्यावरण संवर्धनाची जाणीव रुजविणे हा त्यामागील उद्देश होता.
या उपक्रमांतर्गत आयोजित स्पर्धेत विद्यार्थ्यांनी पृथ्वीमातेविषयीच्या भावना पत्रातून व्यक्त केल्या. वृक्षसंवर्धन, जलसंवर्धन, पर्यावरणाचे रक्षण आणि निसर्गाप्रति जबाबदारी अशा विषयांवर त्यांनी विचार मांडले. यावेळी टपाल विभागाच्या पोस्टमास्तर व अधिकारी कुलकर्णी, अमोल निंबाळकर यांच्यासह अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. शाळेचे मुख्याध्यापक परमेश्वरकुमार सुतार, नारायणकर व शिक्षकवर्गाने विद्यार्थ्यांना पत्राची रचना, विचारांची मांडणी व पृथ्वीमातेप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. विद्यार्थ्यांनी उपक्रमात उत्साहाने सहभाग घेतला.
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