पुणे

चोपडीत रंगला कुस्त्यांचा फड

चोपडीत रंगला कुस्त्यांचा फड
Published on

NZR26A00435
चोपडी (ता. सांगोला) : येथे झालेल्या कुस्ती स्पर्धेतील एक क्षण.
---
चोपडीत रंगला कुस्त्यांचा फड
नाझरे : सांगोला तालुक्यातील चोपडी येथे पठाण साहेब बाबा दर्गा उरुसानिमित्त आयोजित कुस्ती फडाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. गेल्या पंधरा वर्षांपासून परिसरातील पैलवानांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या स्पर्धा भरवल्या जात असून, शंभर ते पाच हजार रुपयांपर्यंतच्या कुस्त्या रंगल्या. लहान मुलांच्या कुस्त्यांनी विशेष रंगत आणली. बुधेहाळ, नाझरे, निमगाव, जुनोनी, कारंडेवाडी व तिप्पेहाळी येथील तालमीतील पैलवान सहभागी झाले होते. स्पर्धेचे उद्‌घाटन विविध कार्यकारी सोसायटीचे चेअरमन भिकाजी बाबर यांच्या हस्ते झाले. समालोचन सुनील बाबर यांनी केले.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

wrestling competition in Chopdi
local wrestling events in Sangola
youth wrestling tournaments in Maharashtra
community wrestling matches
traditional wrestling in India
wrestling for kids in Maharashtra
competitive wrestling in rural areas
wrestling performance highlights
wrestling techniques from Maharashtra
best wrestling schools in Sangola
Chopdi local events
wrestling fans in Maharashtra
wrestling heritage in India
how to get involved in wrestling
wrestling training programs in Sangola
चोपडीतील कुस्ती स्पर्धा
सांगोला तालुक्यातील कुस्ती
स्थानिक कुस्ती कार्यक्रम
कुस्ती चाली
महत्त्वाचे कुस्ती तंत्र
चित्रपटात कुस्तीचे महत्त्व
कुस्ती प्रकार
कुस्ती जिंकण्याचे युक्ती
कुस्तीच्या स्पर्धांचा इतिहास
कुस्तीतील स्थानिक नायक
कुस्तीच्या खेळात महिला
कुस्तीत यशस्वी होण्यासाठी टिप्स
कुस्ती शिकण्यासाठी उत्तम शाळा