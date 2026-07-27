Police Negligence: संशयिताऐवजी भलत्यालाच अटक; ज्येष्ठाची ८८ दिवस कारागृहात ससेहोलपट ; राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांचा आरोप

पुणे : पोलिसांनी आरोपीऐवजी भलत्याच व्यक्तीला अटक केल्यामुळे एका ज्येष्ठ नागरिकाला ८८ दिवस कारागृहात काढावे लागले, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी सोमवारी (ता. २७) पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान, या प्रकरणात योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात आल्याचे लोणावळा पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. .लोणावळा शहर पोलिस ठाण्यात दाखल एका गुन्ह्यात शेखर पटेल नावाच्या आरोपीला पोलिसांनी अटक करणे अपेक्षित होते. मात्र, खातरजमा न करता पोलिसांनी ६६ वर्षीय इक्बाल मुमताज अली जाफरी यांना अटक केली. तक्रार अर्जातील नाव, वय आणि कागदपत्रांमध्ये साम्य नसतानाही जाफरी यांनाच आरोपी समजून कारवाई करण्यात आली. आपण शेखर पटेल नसल्याचे वारंवार सांगूनही त्यांना पोलिस व न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्यात आले. अखेर त्यांना मागील महिन्यात न्यायालयाने जामीन मंजूर झाल्याचे लवांडे यांनी सांगितले..मूळचे जम्मू-काश्मीरचे असलेले जाफरी हे दहा वर्षांपासून लोणावळा शहरात व्यावसायिक कलाकार म्हणून काम करत आहेत. येरवडा कारागृहात जाफरी यांची भेट झाल्यानंतर त्यांच्या जामिनासाठी प्रयत्न केला. संंबंधित पोलिसांच्या बेजबाबदारपणामुळे एका ज्येष्ठ नागरिकाला नाहक मन:स्ताप झाला. तत्कालीन तपास अधिकाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करावी, तसेच पीडित व्यक्तीला नुकसानभरपाई देण्याची मागणी लवांडे यांनी केली. याप्रसंगी ॲड. मिलिंद पवार, ॲड. अनिकेत जांभूळकर आणि जाफरी उपस्थित होते..पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात या गुन्ह्यात शेखर पटेल नावाचा आरोपीच नसल्याचे समोर आले आहे. संशयित आरोपी इक्बाल जाफरी यास दोन पंचासमक्ष पंचनामा करून ताब्यात घेतले होते. या प्रकरणात इ-साक्ष्य नोंदविण्यात आली आहे. लोणावळा पोलिसांकडून योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे.- सचिन पाटील, पोलिस निरीक्षक, लोणावळा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.