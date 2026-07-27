पुणे

Police Negligence: संशयिताऐवजी भलत्यालाच अटक; ज्येष्ठाची ८८ दिवस कारागृहात ससेहोलपट ; राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांचा आरोप

चुकीच्या अटकेमुळे ६६ वर्षीय ज्येष्ठाला ८८ दिवस कारागृहात; पोलिसांच्या निष्काळजीपणावर राष्ट्रवादीकडून कारवाई व नुकसानभरपाईची मागणी
Pune court grants bail to Vikas Lawande

NCP leader alleges wrong arrest kept senior citizen in jail for 88 days in Lonavala case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पोलिसांनी आरोपीऐवजी भलत्याच व्यक्तीला अटक केल्यामुळे एका ज्येष्ठ नागरिकाला ८८ दिवस कारागृहात काढावे लागले, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रवक्ते विकास लवांडे यांनी सोमवारी (ता. २७) पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान, या प्रकरणात योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात आल्याचे लोणावळा पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

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