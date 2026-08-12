पुणे

यशोदा पेटकर यांचे निधन

यशोदा पेटकर यांचे निधन
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PPN26B01220
यशोदा पेटकर
पिंपळनेर ः येथील यशोदा आदिनाथ पेटकर (वय ७५) यांचे आज सकाळी अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात पती, दोन मुले, दोन मुली, जावई, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे.

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