पुणे

तळेगावचा दत्तात्रय चौथीच्या शिष्यवृत्ती राज्यात प्रथम

तळेगावचा दत्तात्रय चौथीच्या शिष्यवृत्ती राज्यात प्रथम
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तळेगाव ढमढेरे, ता. १४ : येथील कुमार जयसिंगराव ढमढेरे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेचा विद्यार्थी यशवर्धन दत्तात्रय थोरात याने चौथीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षेत ३०० पैकी २९६ गुण मिळवून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. शाळेतील एकूण १७ विद्यार्थी गुणवत्ता यादीत चमकले असून, यात चार विद्यार्थ्यांनी राज्य स्तरावर, तर १३ विद्यार्थ्यांनी जिल्हा स्तरावर यश प्राप्त केले आहे.
राज्य गुणवत्ता यादीत श्रुती राखे (८ वी), सौम्या सादिगले (१० वी) आणि प्रेम मठपती (१० वा) यांनी स्थान मिळवले. सातवीच्या परीक्षेत तनिषा चव्हाण हिने जिल्हा गुणवत्ता यादीत यश संपादन केले. जिल्हा गुणवत्ता यादीत गंधर्व ढमढेरे, सृष्टी धुमाळ, शाकरीन बागवान, देवांश जाधव, माही शिलवंत, श्रेषा शिंदे, स्पृहा भाईक, त्रिषिका सातपुते, प्रेम जाधव, शारोन पठारे, वेदांत टोंचर, तन्वी शेळके आणि रुद्र सावंत या विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली.
या यशस्वी विद्यार्थ्यांना सीमा कुंभार, प्रेमला मोहिते, सारिका गायकवाड, जयश्री इघे, माधुरी शेजवळ व जयवंत भुजबळ यांचे मार्गदर्शन लाभले. मुख्याध्यापिका नूतन तोडकर व जयवंत भुजबळ यांनी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहित केले. गटशिक्षणाधिकारी प्रीतम कोकणे, सरपंच रोहिणी तोडकर, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष रुपेश शिलवंत व मान्यवरांनी यशस्वी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन केले.

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