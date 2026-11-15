कऱ्हाडच्या विकासकामांसाठी निधी द्या

यशवंतरावांच्या समाधिस्थळ
नूतनीकरणास निधीची मागणी
नगराध्यक्ष यादवांचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना निवेदन
कऱ्हाड, ता. १५ ः ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या येथील प्रीतिसंगमावरील समाधिस्थळाच्या नूतनीकरणासह त्याचे पुरापासून संरक्षण व्हावे, यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांसाठी निधी द्यावा, अशी मागणी नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांनी उपमुख्यमंत्री व नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली. यावेळी त्यांनी शहरातील विविध विकासकामांनाही निधी देण्याचा आग्रह त्यांच्याकडे धरला.
उपमुख्यमंत्री शिंदे हे दरे येथे आले होते. त्यावेळी नगराध्यक्ष यादव यांनी त्यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. निवेदनात म्हटले, की ४० वर्षांपूर्वी झालेल्या बांधकामाचे नूतनीकरण व मजबुतीकरण करणे गरजेचे आहे. कृष्णा-कोयना नद्यांना पूर आल्यास पाणी समाधी परिसरात शिरत असल्याने वास्तू धोक्यात आली आहे. तातडीने विशेष निधी मंजूर करण्याची गरज आहे. उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी यापूर्वी शहरासाठी दिलेल्या सुमारे तीनशे कोटींच्या निधीतील कामांची माहिती नगराध्यक्ष यादव यांनी दिली. निवेदनातील विकासकामांसाठी लवकरात लवकर भरीव निधी उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन यावेळी त्यांनी दिले. पालिकेने नियोजित व प्रस्तावित विकासाचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले आहेत. त्यात यशवंतराव चव्हाण यांच्या स्मृती जपण्यासाठी आणि विकासासाठी विविध महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहेत. त्यामुळे ते काम मार्गी लावण्यासाठी श्री. यादव पाठपुरावा करत आहेत.
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या आहेत मागण्या
- ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण समाधी परिसराच्या रक्षणासाठी ॲम्पिथिएटर
- ज्येष्ठ नेते चव्हाण यांच्या जीवनावर आधारित म्युरल्स, लगतच्या भुईकोट किल्ल्याचे जतन
- परिसराचे पुरापासून संरक्षणासाठी निधी
- शहरात फेज टू अंतर्गत विविध विकासकामांनाही निधी
- रस्ता कारपेट, अस्तित्वातील बगीचांचा विकास, नवीन बगीचा निर्मितीसाठी निधी
- पालिकेच्या उत्पन्नात भर पडण्यासाठी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
- पालिकेला सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्पांसारख्या नावीन्यपूर्ण उपक्रमांना गती देण्यासाठी निधी
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दरे ः एकनाथ शिंदे यांच्याकडे कऱ्हाड शहरातील कामांच्या मागण्यांचे निवेदन देऊन राजेंद्रसिंह यादव यांनी चर्चा केली.
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