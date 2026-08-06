पुणे

Yavat police CEIR Success: CEIR पोर्टलच्या मदतीने यवत पोलिसांची मोठी कामगिरी; पावणे सहा लाखांचे २५ गहाळ स्मार्टफोन मूळ मालकांच्या स्वाधीन

CEIR पोर्टलच्या मदतीने यवत पोलिसांची उल्लेखनीय कामगिरी; पावणे सहा लाख रुपये किमतीचे २५ गहाळ स्मार्टफोन शोधून मूळ मालकांच्या स्वाधीन
Using the CEIR portal, Yavat Police successfully traced and returned 25 lost smartphones worth around ₹5.75 lakh to their rightful owners after sustained technical investigation and follow-up.

Using the CEIR portal, Yavat Police successfully traced and returned 25 lost smartphones worth around ₹5.75 lakh to their rightful owners after sustained technical investigation and follow-up.

Sakal

संतोष काळे
Updated on

राहू (पुणे) : तंत्रज्ञानाची प्रभावी साथ आणि यवत पोलिसांची अथक चिकाटी यामुळे यवत पोलिसांनी गहाळ झालेल्या सुमारे पावणे सहा लाख रुपये किंमतीची २५ स्मार्टफोनचा शोध घेऊन ते मूळ मालकांच्या स्वाधीन केले. अशी माहिती पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर यांनी दिली.

Loading content, please wait...
police
yavat
police accountability in Maharashtra
CSIR DSIIR cooperation details
Marathi News Esakal
www.esakal.com