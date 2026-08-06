Yavat police CEIR Success: CEIR पोर्टलच्या मदतीने यवत पोलिसांची मोठी कामगिरी; पावणे सहा लाखांचे २५ गहाळ स्मार्टफोन मूळ मालकांच्या स्वाधीन

राहू (पुणे) : तंत्रज्ञानाची प्रभावी साथ आणि यवत पोलिसांची अथक चिकाटी यामुळे यवत पोलिसांनी गहाळ झालेल्या सुमारे पावणे सहा लाख रुपये किंमतीची २५ स्मार्टफोनचा शोध घेऊन ते मूळ मालकांच्या स्वाधीन केले. अशी माहिती पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर यांनी दिली. .सदर स्मार्ट मोबाईलच सुमारे ५ लाख ७५ हजार रुपये असून (सीई आयआर) CEIR (Central Equipment Identity Register) पोर्टलच्या मदतीने ही उल्लेखनीय कामगिरी करण्यात आली..पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल , अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिराजदार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी बापुराव दडस यांच्या मार्गदर्शनाखाली यवत पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर यांनी गहाळ मोबाईलच्या वाढत्या तक्रारींची दखल घेत गुन्हे प्रकटीकरण पथकाला विशेष शोधमोहीम राबविण्याच्या सूचना दिल्या..त्यानुसार पथकाने CEIR पोर्टलचा प्रभावी वापर करत महाराष्ट्रासह परराज्यातील मोबाईलधारकांशी सातत्याने संपर्क साधला. तांत्रिक तपास, माहितीचे विश्लेषण आणि सततचा पाठपुरावा याच्या बळावर २५ गहाळ स्मार्टफोन हस्तगत करण्यात यश आले. हे सर्व मोबाईल त्यांच्या मूळ मालकांना परत करण्यात आले असून, हरविलेला मोबाईल पुन्हा मिळाल्याने नागरिकांनी यवत पोलिसांचे आभार मानले..पोलीस स्टेशनला संबंधित ग्राहकांनी रीतसर तक्रार नोंदवा. यापुढेही गहाळ मोबाईल शोधून नागरिकांना परत मिळवून देण्यासाठी अशी मोहीम अधिक प्रभावीपणे सुरू ठेवणार असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर यांनी दिली..ही कारवाई पोलीस अधीक्षक संदीपसिंह गिल , अपर पोलीस अधीक्षक गणेश बिराजदार, उपविभागीय पोलीस अधिकारी बापुराव दडस,यवत पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक संतोष तासगावकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे पोलीस उपनिरीक्षक मारोती मेतलवाड,पोलीस अंमलदार महेंद्र चांदणे, संदीप देवकर, रॉकी देवकाते, मारुती बाराते, धीरज जाधव, अमोल भुजबळ,सचिन गुंड, शुभम मुळे, दिनेश पोळ यांनी यशस्वीरीत्या पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.