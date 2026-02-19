Sugar Factory : कारखाने वर्षभर सुरू ठेवण्यासाठी हालचाली, मल्टिफीडसाठी ६३ कारखान्यांचा पुढाकार

पुणे - ऊस गाळप हंगामापुरते मर्यादित राहणारे साखर कारखाने आता वर्षभर कार्यरत ठेवण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल टाकत आहेत. मका व धान्य आधारित इथेनॉल उत्पादनाला चालना देणाऱ्या मल्टिफीड डिस्टिलरी प्रकल्पांसाठी केंद्र सरकारकडून हिरवा कंदील मिळाला आहे. यानंतर देशभरातील ६३ साखर कारखान्यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला आहे..त्यामध्ये महाराष्ट्रातील पाच कारखान्यांचा समावेश आहे. उसाव्यतिरिक्त मका, बीट, तांदूळ, ज्वारी आदी धान्यांचा वापर करून इथेनॉल निर्मिती करण्याची क्षमता विकसित केल्यास कारखाने २०० ते २५० दिवस चालू ठेवणे शक्य होणार आहे.मर्यादित उसाचे क्षेत्र आणि वाढत्या कारखान्यांमुळे काही वर्षांपासून गाळप हंगाम १०० दिवसांवर आला आहे. त्यातच कारखान्यांच्या गाळप क्षमतेमध्येही प्रचंड वाढ झाली. केंद्र सरकारकडून केवळ सहकारी कारखान्यांसाठी मल्टिफीड प्रकल्प उभारण्यासाठी व्याज अनुदान दिले जात आहे..या योजनेमुळे कारखान्यांना कर्जावरील व्याजदरात सवलत मिळत असून, नवीन तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प उभारण्याचा आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होणार आहे. मळीपुरते (मोलासेस) मर्यादित असलेले इथेनॉल उत्पादन आता मका व धान्यांवर आधारित केल्यास वर्षभर उत्पादन शक्य होणार आहे..सध्या बहुतांश साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम ९० ते १०० दिवसांवर आला आहे. उर्वरित कालावधीत यंत्रसामग्री आणि मनुष्यबळाला कारखान्यांना काम देता येत नाही. मल्टिफीड प्रकल्पामुळे कारखान्यांची उत्पादनक्षमता वाढून वर्षातील जास्त दिवस उद्योग सुरू ठेवता येणार आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच शेतकऱ्यांनाही मका व धान्य विक्रीसाठी पर्यायी बाजारपेठ उपलब्ध होणार आहे..दरम्यान, अन्नसुरक्षेचा प्रश्नही निर्माण होणार आहे. इथेनॉल उत्पादन वाढवून पेट्रोलमध्ये २० टक्के मिश्रण करण्याचे केंद्राचे उद्दिष्ट आहे. त्या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगाकडून इथेनॉल निर्मिती क्षमतेत वाढ करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. राज्यातील पाच कारखान्यांनी या योजनेंतर्गत पुढाकार घेतला आहे. आगामी काळात आणखी काही कारखाने योजनेत सहभागी होण्याची शक्यता आहे..इथेनॉलच्या कोट्यात वाढ होणार का?साखर कारखान्यांनी मोठ्या गुंतवणुकीतून इथेनॉल प्रकल्प उभारले असून, आता धान्याधारित मल्टिफीड डिस्टिलरी प्रकल्प सुरू करत आहेत. त्यामुळे इथेनॉल निर्मितीचा साठा वाढणार आहे. दोन वर्षांपासून केंद्र सरकार इथेनॉल निर्मितीवर अंशतः बंधने आणत आहे. सध्या केंद्राने साखर कारखान्यांना इथेनॉल पुरवठा करण्यासाठीचा कोटा अत्यंत अपुरा दिला आहे..यातून इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे आणखी किमान साठ कोटी लिटर कोटा वाढविण्याची मागणी जोर धरत आहे. कोट्यात वाढ झाल्यास कारखान्यांना तयार इथेनॉल साठवून ठेवण्याची वेळ येणार नाही आणि आर्थिक चक्र अधिक सुरळीत राहण्यास मदत होणार आहे..सहकारी कारखान्यांना मल्टिफीड प्रकल्पासाठी केंद्राकडून व्याजदरात सवलत दिली जाते. आतापर्यंत ६३ कारखान्यांनी साखर संघाच्या माध्यमातून पुढाकार घेतला आहे. कारखान्यांचा सविस्तर प्रकल्प आराखडा तयार केला जात आहे. मल्टिफीडसाठी आता मका उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. कारखान्यांनाही मका खरेदीसाठी काही नियमांमध्ये बदल करण्याची गरज आहे, याची सर्व प्रक्रिया सध्या सुरू आहे.’- हर्षवर्धन पाटील, अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.