येडेश्वरी अर्बन बँकेच्या दिनदर्शिका प्रकाशन सोहळा
पांगरी ः येथील येडेश्वरी अर्बन बँकेच्या दिनदर्शिकेच्या प्रकाशन सोहळा प्रसंगी चेअरमन रामचंद्र शेळके, डॉ. अरिफ शेख, बाळासाहेब मोरे आदी
पांगरी ता. ४ : सोलापूर जिल्ह्यात अल्पावधीतच ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र ठरलेल्या पांगरी (ता. बार्शी)येथील येडेश्र्वरी अर्बन बँकेच्या दिनदर्शिका २०२६ चा प्रकाशन सोहळा मान्यवरांच्या उपस्थितीत झाला.
या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी येडेश्र्वरी अर्बन बँकेचे चेअरमन रामचंद्र शेळके होते. यावेळी बँकेचे संचालक निळकंठ शेळके, रवींद्र कसपटे यांच्यासह पत्रकार बाबासाहेब शिंदे, डॉ. आरिफ शेख, डॉ. अरुण मुळे, डॉ. संजय साळवी, बाळासाहेब मोरे, विलास गोडसे, अहमद पटेल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश गायकवाड आदी उपस्थित होते.
प्रास्ताविकात चेअरमन रामचंद्र शेळके म्हणाले की येडेश्र्वरी अर्बन बँक ही नेहमीच पारदर्शक व्यवहार, ग्राहकाभिमुख सेवा आणि सामाजिक जबाबदारी यांना प्राधान्य देत आली आहे. आगामी काळातही नाविन्यपूर्ण उपक्रमांच्या माध्यमातून बँकेचा विस्तार करण्यात येईल.
