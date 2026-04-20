Narayangaon Power Cut: खंडित वीजपुरवठ्याने त्रस्त येडगाव शेतकऱ्यांचे नारायणगाव वीज कार्यालयासमोर आंदोलन

नारायणगाव : वाढलेले तापमान त्याबरोबरच सतत होणारा खंडित विज पुरवठा या मुळे त्रस्त झालेल्या येडगाव,१४ नंबर, कांदळी परिसरातील शेतकऱ्यांनी आज दुपारी माजी आमदार अतुल बेनके यांच्या नेतृत्वाखाली नारायणगाव येथील वीज वितरण कंपनीच्या कार्यालयाच्या समोर आंदोलन केले. .यावेळी वीज पुरवठा योग्य दाबाने सुरळीत करावा. अशी मागणी माजी आमदार अतुल बेनके यांनी शेतकऱ्यांच्या वतीने उपअभियंता अनिल मृदंनगौडा यांच्याकडे केली. यावेळी काढण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये येडगावचे माजी सरपंच बाबाजी नेहरकर, देविदास भोर,माजी उपसरपंच हर्षल गावडे, विकास सोसायटीचे अध्यक्ष राहुल गावडे, सुखाजी नेहरकर, डी. बी.नेहरकर यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते..माजी सरपंच नेहरकर म्हणाले सतत होणाऱ्या खंडीतील पुरवठ्यामुळे सिंचन न करता आल्याने शेती पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.वीज वितरण कंपनीला वारंवार सूचना करूनही विजेचा पुरवठा सुरळीत होत नाही..माजी आमदार बेनके म्हणाले बिबट्याच्या भितीमुळे कृषी पंपांना दिवसा थ्री फेज वीज पुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र दिवसभरात 15 ते 20 वेळा वीज पुरवठा खंडित होतो. योग्य दाबाने वीज पुरवठा होत नसल्याने कृषी पंप सुरू होत नाही. वीजवितरण कंपनीने रात्रीच्या वेळेत सिंगल फेज वीजपुरवठा तर दिवसा थ्री फेज वीज उपलब्ध करून द्यावी. या संदर्भात तातडीने उपाययोजना न केल्यास शेतकऱ्यांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा या वेळी बेनके यांनी दिला. शेतकऱ्यांच्या मागणीचे निवेदन यावेळी उप अभियंता अनिल मृदंनगौडा यांना देण्यात आले.गौडा म्हणाले विजेची मागणी वाढली आहे. शेतकऱ्यांना पूर्ण दाबाने वीजपुरवठा करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.वीज समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात येतील.