Pune Crime : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पुण्यात खून; येवलेवाडीत तरुणाच्या डोक्यात दगड घालून हत्या!

Yewalewadi Stone Attack : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी येवलेवाडी परिसरात पायी जात असलेल्या तरुणावर दगडाने हल्ला करून त्याची हत्या करण्यात आली. तीन दिवसांत दुसऱ्या तरुणाच्या हत्येने फुरसुंगी–येवलेवाडी परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
Youth Attacked While Walking, Assailants Flee on Bike

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी कोंढव्यातील येवलेवाडी परिसरात दोघांनी पादचारी तरुणाच्या डोक्यात दगड घालून खून केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी दुचाकीस्वारासह त्याच्या साथीदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मागील तीन दिवसांत शहरातील फुरसुंगी आणि येवलेवाडी परिसरात दोन तरुणांचा खून झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत.

