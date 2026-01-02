Pune Crime : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पुण्यात खून; येवलेवाडीत तरुणाच्या डोक्यात दगड घालून हत्या!

पुणे : नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी कोंढव्यातील येवलेवाडी परिसरात दोघांनी पादचारी तरुणाच्या डोक्यात दगड घालून खून केल्याची घटना घडली. या प्रकरणी दुचाकीस्वारासह त्याच्या साथीदाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मागील तीन दिवसांत शहरातील फुरसुंगी आणि येवलेवाडी परिसरात दोन तरुणांचा खून झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. .आकाश कृष्णा चाबुकस्वार (वय २१, रा. एकनाथ पूरम हाउसिंग सोसायटी, सुरेशनगर, फुरसुंगी) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. याप्रकरणी आकाशच्या भावाने येवलेवाडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार आरोपींविरुद्ध खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आकाश चाबुकस्वार हा गुरुवारी (ता. १) सायंकाळी सव्वासात वाजण्याच्या सुमारास येवलेवाडी परिसरातून पायी जात होता. .Pune News: पुण्यात महायुती तुटल्याचं चित्र? Ravindra Dhangekar यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं.. | Sakal News.येवलेवाडी कमानीपासून मिनू मेहता सोसायटीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी त्याला अडवले. हल्लेखोरांनी आकाशच्या डोक्यात दगड घातल्यानंतर ते दुचाकीवरून पसार झाले. गंभीर जखमी झालेल्या आकाशला नागरिकांनी खासगी रुग्णालयात दाखल केले; मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला..घटनेची माहिती मिळताच येवलेवाडी पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण तपासण्यात येत असून, हल्लेखोरांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे. आकाशच्या खुनामागील नेमके कारण स्पष्ट झालेले नाही. पूर्ववैमनस्यातून हा खून झाल्याचा पोलिसांना संशय आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अमर काळंगे करीत आहेत..दरम्यान, यापूर्वी ३० डिसेंबर रोजी हडपसरमधील काळेपडळ परिसरातून प्रसाद वीरभद्र देवज्ञे (वय २१, रा. नंदुरवेस गल्ली, परळी, जि. बीड) या तरुणाचे अपहरण करून खून केल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.