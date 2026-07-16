Yerawada Fire Station Darkness : येरवड्यातील अग्निशमाक केंद्र अंधारात; चार दिवसांपासून वीज पुरवठा बंद

पुणे - महापालिकेतील प्रशासकीय गोंधळाचा आणखी एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हॉटमिक्स प्लांटचा वीज पुरवठा तोडल्यानंतर त्याचसोबत येरवडा अग्निशमाक केंद्राचा वीजपुरवठा चार दिवसांपासून खंडित आहे. त्यामुळे फायर इंजिनमध्ये पाणी भरणारे पंप, वायरलेससह सर्व इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणा ठप्प झाली आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापनाची महत्वाची जबाबदारी असणाऱ्या या सेवेलाच मोठा धोका निर्माण झाला आहे. .येरवडा अग्निशमाक केंद्रावर यात अनेक दाट लोकवस्ती असलेल्या झोपडपट्ट्या, उंच इमारती असलेल्या भागाची जबाबदारी आहे. असे असताना येथे चार दिवस वीज पुरवठा बंद आहे. वीज पुरवठा खंडीत झाल्याने येरवडा अग्निशामक दलाचे केंद्रप्रमुख नवनाथ वाईकर यांनी यासंदर्भात महापालिकेच्या विद्युत विभागाकडे तक्रार केली. सहाय्यक विभागीय अग्निशमन अधिकारी विजय भिलारे यांनीही यासंदर्भात पाठपुरावा केला..पण ही तक्रार गांभीर्याने घेण्यात न आल्याने चार दिवस केंद्र अंधारात राहिले आणि आपत्कालीन सेवेवरच परिणाम झाला. दरम्यान, येरवड्यातील हॉटमिक्स प्लांट येथील विद्युत पुरवठा लगेच सुरु होणार नसल्याने महापालिकेच्या विद्युत विभागाने अग्नीशामक केंद्रासाठी स्वतंत्र विद्युत वाहिनी टाकण्याचे काम सुरु केले. पण अंधार पडल्याने हे काम आज (ता. १६) अर्धवट ठेवण्यात आले असून, शुक्रवारी काम पूर्ण केले जाणार आहे.यासंदर्भात ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधीने विचारणा केली असता अग्निशमन दलाचे प्रमुख देवेंद्र पोटफोडे यांना याची कल्पना नव्हती..दरम्यान पोटफोडे यांच्या सूचनेनुसार अधिकाऱ्यांनी खुलासा केला. सहाय्यक विभागीय अग्निशमन अधिकारी विजय भिलारे म्हणाले, वीज पुरवठा खंडित झाल्याबद्दल आम्ही महापालिकेकडे तक्रार केली होती. पण लगेच विद्युत पुरवठा सुरु झाला नाही. सध्या नवीन विद्युत वाहिनी टाकण्याचे काम सुरु आहे..विद्युत विभागाच्या प्रमुख मनीषा शेकटकर म्हणाल्या, ‘प्रदूषण मंडळाच्या पत्रामुळे हॉटमिक्स प्लांटचा वीज पुरवठा खंडित झाला आहे. तेथूनच अग्नीशामक केंद्राला विद्युत पुरवठा केला जात होता. त्यामुळे तेथेही वीज नव्हती. पण याची तक्रार आल्यानंतर नवीन वीज जोडणी दिली जाणार आहे. त्याचे काम सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.