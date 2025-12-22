पुणे

Yerawada Landslide: येरवड्यात रामनगर परिसरात दरड कोसळली; जीवितहानी टळली

Landslide Hits Ramnagar Yerawada Late Night: पुण्याच्या येरवड्यात रामनगर परिसरात दरड कोसळली; जिवितहानी टळली, रस्ता तातडीने मोकळा केला. परिसरात रहिवाशांमध्ये भीती; महापालिकेच्या बचाव पथकाने उपाययोजना सुरू केल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
विश्रांतवाडी : येरवड्यातील रामनगर परिसरात शुक्रवारी रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास दरड कोसळल्याची घटना घडली. जवळपास कोणीही नसल्याने मोठी जीवित व वित्तहानी टळली. मात्र, परिसरात भीतीचे वातावरण आहे.

