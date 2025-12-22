Yerawada Landslide: येरवड्यात रामनगर परिसरात दरड कोसळली; जीवितहानी टळली

विश्रांतवाडी : येरवड्यातील रामनगर परिसरात शुक्रवारी रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास दरड कोसळल्याची घटना घडली. जवळपास कोणीही नसल्याने मोठी जीवित व वित्तहानी टळली. मात्र, परिसरात भीतीचे वातावरण आहे..रात्रीच्या वेळी दरड कोसळल्याचा आवाज झाल्यानंतर परिसरातील रहिवासी निरंजन कांबळे यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. त्यानंतर त्यांनी आपत्कालीन व्यवस्थापन आणि पोलिस प्रशासनाला याबाबत माहिती दिली..माहिती मिळताच अग्निशामक दलाचे पथक घटनास्थळी दाखल झाले. ‘जेसीबी’च्या साहाय्याने रस्त्यावरील दगड-माती बाजूला करून रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला..स्थानिक रहिवासी निरंजन कांबळे यांनी सांगितले की, डोंगराच्या पायथ्याशी नागरिकांची ये-जा असते.अनेकजण वाहने उभी करतात. हा परिसर अधिक धोकादायक होत आहे. घटनेबाबत माहिती मिळताच प्रशासनाचे बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यानंतर दरडीचा राडारोडा हटवून रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला..Pune: पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! खराडी-केशवनगर जोडणारा नदीपूल लवकरच पूर्ण होणार, तारीख आली समोर.रात्री अडीच वाजेपर्यंत हे काम सुरू होते. दगड मोठ्या आकाराचे असल्याने उर्वरित काम सोमवारीही करणार आहे. परिसरात जाळी बसवण्यासंदर्भात मुख्य कार्यालयाकडे कळविण्यात आले आहे. तेथून मंजुरी येताच तातडीने उपाययोजना करण्यात येईल.- राजेश गुरम,सहायक आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.