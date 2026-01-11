Pune Cyber Crime : लग्नाचे आमिष दाखवून पुण्यात ४३ वर्षीय महिलेला २६ लाखांचा गंडा; येरवड्यात गुन्हा दाखल!

पुणे : विवाहविषयक संकेतस्थळावर नोंदणी केल्यानंतर ओळखीचा गैरफायदा घेत अनोळखी व्यक्तीने एका महिलेची २६ लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी येरवडा पोलिस ठाण्यात ४३ वर्षीय महिलेने फिर्याद दिल्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार महिलेने गतवर्षी जून महिन्यात एका विवाहविषयक संकेतस्थळावर नोंदणी केली होती. त्यानंतर एका व्यक्तीने तिच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधून विवाहासाठी इच्छुक असल्याचे सांगितले. विश्वास संपादन करून त्याने महिलेला विवाहाचे आमिष दाखवून जाळ्यात ओढले. .Pune Fraud News : पोलिस हवालदाराने उधारीवर घेतलेल्या सोन्याची रक्कम न देता सराफाची केली फसवणूक.त्यानंतर आरोपीने विविध कारणे सांगत मागील सहा महिन्यांच्या कालावधीत महिलेकडून २६ लाख ५० हजार रुपये उकळले. संबंधित रक्कम महिलेने आरोपीच्या बँक खात्यात जमा केली. मात्र विवाहाबाबत विचारणा केली असता आरोपीने टाळाटाळ सुरू केली. यामुळे फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच महिलेने पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली..येरवडा पोलिसांनी आरोपीविरुद्ध माहिती-तंत्रज्ञान कायद्यासह फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) पल्लवी मेहेर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.