पुणे

Pune Cyber Crime : लग्नाचे आमिष दाखवून पुण्यात ४३ वर्षीय महिलेला २६ लाखांचा गंडा; येरवड्यात गुन्हा दाखल!

Cyber Crime Pune : पुण्यात विवाहविषयक संकेतस्थळावर ओळख करून लग्नाचे आमिष दाखवत एका ४३ वर्षीय महिलेची २६ लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक करण्यात आली आहे.
Pune Cyber Crime

Pune Cyber Crime

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : विवाहविषयक संकेतस्थळावर नोंदणी केल्यानंतर ओळखीचा गैरफायदा घेत अनोळखी व्यक्तीने एका महिलेची २६ लाख ५० हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी येरवडा पोलिस ठाण्यात ४३ वर्षीय महिलेने फिर्याद दिल्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com