Pune Crime : रस्त्यावर केक कापून वाढदिवस साजरा करणाऱ्या माजी नगरसेवकावर गुन्हा दाखल

पुणे : येरवड्यात रस्त्यावर केक कापून वाढदिवस साजरा करणे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाला महागात पडले आहे. या प्रकरणी लक्ष्मीनगर पोलिसांनी माजी नगरसेवक, तसेच त्यांच्या मुलासह सात जणांवर गुन्हा दाखल केला..या प्रकरणी माजी नगरसेवक किशाेर राजाराम विटकर (वय ५१), हर्षद किशोर विटकर (वय २८), गणेश पोपटराव ढोकळे (वय ४०), गणपत जिवराज पुरोहित (वय ५१), विकास मच्छिंद्र सोनवणे (वय ४०), रोहित मधुकर वैराळ (वय ३५, सर्व रा. येरवडा) आणि रामेश्वर अरुण दुर्लेकर (वय ३२, रा. वाघोली) यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला. याबाबत पोलिस कर्मचारी बलजीत थोरात यांनी लक्ष्मीनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. किशोर विटकर हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक आहेत..पोलिसांनी दिलेल्या मााहितीनुसार, येरवड्यातील गाडीतळ परिसरात विटकर यांचे कार्यालय आहे. शुक्रवारी (ता. २२) कार्यालयासमोरील रस्त्यावर टेबल टाकून केक कापण्यात आला. विटकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त मध्यरात्री एकच्या सुमारास आतषबाजी करण्यात आली. विटकर आाणि त्यांच्याबरोबर असलेल्या कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक शांततेता भंग केला, तसेच वाहतुकीस अडथळा निर्माण केल्याचे पोलिसंनी दाखल केलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे.