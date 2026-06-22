पुणे

टिळक हायस्कूलमध्ये योग दिन साजरा

टिळक हायस्कूलमध्ये योग दिन साजरा
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टिळक हायस्कूलमध्ये
योगसाधनेविषयी मार्गदर्शन

कऱ्हाड ः शिक्षण मंडळ, कऱ्हाड संचालित टिळक हायस्कूलमध्ये योग प्रशिक्षक प्रकाश धोकटे, मीना घळसासी व ज्योती दंडवते यांनी विद्यार्थ्यांना योगसाधनेविषयी मार्गदर्शन केले. प्रकाश धोकटे यांनी विविध आसनांची प्रात्यक्षिके केली व त्यातून आरोग्याचे महत्त्व विशद केले. उपक्रमास मुख्याध्यापक शरद शिंदे, उपमुख्याध्यापक पंडित मोरे, पर्यवेक्षिका वैशाली भोपळे, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते.
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