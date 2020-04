अरे वा, लॉकडाउनमध्ये भिक्षेकऱ्यांना योग विद्येचे धडे 

जेजुरी (पुणे) : लॉकडाउनमुळे येथील बेघर, भिक्षेकरी व उपासमारीची वेळ आलेल्या सुमारे 72 जणांना पुण्यश्‍लोक अहल्यादेवी विद्यालयात निवारा मिळाला आहे. त्यांच्या दररोजच्या भोजनाची सोयही केली. त्याचबरोबर योग शिकवून त्यांचे स्वच्छतेसह शारीरिक व मानसिक वृद्धीसाठी समुपदेशन केले जाते. त्यामुळे बेघरांच्या जीवनात परिवर्तन झाले असून, त्यांचे आरोग्य व राहणीमान सुधारले आहे. जेजुरी (ता. पुरंदर) येथील सुवर्णस्टार सोशल क्‍लब, उघडा मारुती मंडळ, जय मल्हार फाउंडेशन, श्री मार्तंड देवसंस्थान यांच्या वतीने यांना दररोज नाष्टा व दोन वेळचे जेवण दिले जाते. त्यामुळे वेळेवर जेवणाची सोय झाली. पुरंदर पंचायत समितीचे गट शिक्षणाधिकारी मोहन गायकवाड यांनी प्राथमिक शिक्षकांच्या मदतीने त्यांना कपड्यांसह टॉवेल, आरसा, कंगवा, नेलकटर व अंर्तवस्त्र दिली आहेत. प्रियदर्शिनी महिला पतसंस्था व जयाद्री विविध कार्यकारी सोसायटी यांच्या वतीने सॅनिटायझर, टूथपेस्ट, साबण पुरविण्यात आले. बेघर व भिक्षेकरांना आरोग्याच्या चांगल्या सवयी लागाव्यात, यासाठी गेल्या महिनाभरापासून त्यांना दररोज आरोग्यविषयक समुपदेशन केले जाते. एक कुटुंब सोडले; तर सर्वजण एकटेच आहेत. मिळेल तेथे काम व सापडेल तेथे मुक्काम, असा त्यांचा दिनक्रम असायचा. त्यामुळे आरोग्याबाबत विचार करणे तर दूरच होते. मात्र, अनेक सामाजिक संस्थांच्या मदतीने या 72 जणांमध्ये परिवर्तन घडवून आणले जात आहे. शारीरिक व मासिक वृद्धीसाठी समुपदेशन

शाळेची बाग स्वच्छ करून त्यांना पाणी देणे, दररोज अंघोळ करणे, ओळीत चहा, नाष्टा व जेवण घेणे, अशा सवयी त्यांना लागल्या आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते शंकर गावडे यांच्यामार्फत दररोज त्यांना योगासनाचे धडे दिले जात असल्याचे जेजुरी पालिकेच्या मुख्याधिकारी पूनम कदम यांनी सांगितले.

