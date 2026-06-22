पुणे

गिरिस्थान प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय योग दिन उत्साहात साजरा

गिरिस्थान प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय योग दिन उत्साहात साजरा
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महाबळेश्वरात योगसत्र

महाबळेश्वर ः येथील गिरिस्थान प्रशाला व कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांचे शारीरिक व मानसिक आरोग्य सुदृढ राहावे, तसेच योगाचे महत्त्व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचावे, या उद्देशाने विशेष योगसत्राचे आयोजन केले होते. प्रशिक्षिका अश्विनी रोहित कोमटी यांनी विविध योगासने, प्राणायाम व ध्यान यांचे प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन केले. नियमित योगाभ्यासामुळे आरोग्य, एकाग्रता आणि सकारात्मकता वाढण्यास मदत होते, असे त्यांनी विद्यार्थ्यांना सांगितले. प्राचार्या रोहिणी बगाडे, सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
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महाबळेश्वर : येथील योगसत्रात सहभागी विद्यार्थी.
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