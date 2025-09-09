Pune Accident : डंपरच्या धडकेने दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू

पुणे - भरधाव डंपरने धडक दिल्यामुळे दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना हडपसर परिसरातील जेएसपीएम महाविद्यालयाजवळ मॅरिगोल्ड सोसायटीसमोर सोमवारी घडली. .अभिजित गणेश रेवले (वय १९, रा. संकेत विहार, फुरसुंगी) असे मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणाचे नाव आहे. याबाबत रतन काळे (रा. फुरसुंगी) यांनी काळेपडळ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार डंपरचालक सूर्यकांत दिगंबर श्रीरामे (वय ३६, रा. होले वस्ती, उंड्री) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अभिजित रेवले हा सोमवारी (ता. ८) सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास देवदर्शनासाठी दुचाकीवर निघाला होता. त्यावेळी भरधाव डंपरचालकाने मॅरिगोल्ड सोसायटीसमोर त्याच्या दुचाकीस धडक दिली. या अपघातात दुचाकीस्वार अभिजित रेवले हा गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा मृत्यू झाला. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक विनायक गुरव करीत आहेत..शहरात भरधाव डंपरचालकांमुळे वारंवार अपघात होत आहेत. अशा घटना रोखण्यासाठी पोलिसांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या डंपरचालकांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.