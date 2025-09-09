पुणे

Pune Accident : डंपरच्या धडकेने दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू

पुणे - भरधाव डंपरने धडक दिल्यामुळे दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाल्याची घटना हडपसर परिसरातील जेएसपीएम महाविद्यालयाजवळ मॅरिगोल्ड सोसायटीसमोर सोमवारी घडली.

