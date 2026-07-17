Pune News : धनकवडीत इमारतीवरून पडल्याने युवतीचा मृत्यू

पुणे - धनकवडी येथील निर्मल पार्क सोसायटीत पाचव्या मजल्यावरून तोल जाऊन पडल्याने १७ वर्षीय महाविद्यालयीन युवतीचा मृत्यू झाला. रिद्धी रवी केडिया (रा. चव्हाणनगर, धनकवडी) असे मृत युवतीचे नाव असून, ती इयत्ता बारावीच्या वाणिज्य शाखेत शिकत होती..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी रात्री जेवण करून सर्व कुटुंबीय झोपले होते. गुरुवारी पहाटे साडेपाचच्या सुमारास रिद्धीच्या आजीला जाग आली असता ती घरात दिसली नाही. सदनिकेच्या गॅलरीत एक स्टूल ठेवलेले आढळल्याने त्यांनी कुटुंबीयांना उठवले. शोध घेतला असता, रिद्धी सोसायटीच्या आवारात रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली आढळली. तिला तातडीने खासगी रुग्णालयात दाखल केले; मात्र तिचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले..या प्रकरणी सहकारनगर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. पोलिसांनी घटनास्थळाचा पंचनामा करून रिद्धीचा मोबाईल आणि पुस्तके ताब्यात घेतली आहेत. तोल जाऊन पडल्याने हा अपघात झाला की तिने आत्महत्या केली, याचा तपास करण्यात येत आहे, अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विठ्ठल पवार यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.