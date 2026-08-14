पाककला स्पर्धेत २४ विद्यार्थी सहभागी

बारामती, ता. १४ : विद्या प्रतिष्ठान इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये (सीबीएसई) ‘यंग इंडिया क्युलिनरी चॅम्पियनशिप’ अंतर्गत शालेयस्तरीय पाककला स्पर्धा झाल्या. शनिवारी (ता. ८) झालेल्या या स्पर्धेत २४ विद्यार्थ्यांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला.
हॉटेल सिटी इनचे शेफ दिनेश कुडाळे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या पाककला कौशल्याचे कौतुक करून आरोग्यदायी आहार व पाककला कौशल्याबाबत मार्गदर्शन केले. फायरलेस कुकिंग आणि फायरसह स्वयंपाक अशा दोन विभागांत स्पर्धा घेण्यात आली. चव, सादरीकरण, पोषणमूल्य, स्वच्छता, सर्जनशीलता, व्यवस्थापन व पाककौशल्य या निकषांवर विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन करण्यात आले. प्राचार्या राधा कोरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या स्पर्धा झाल्या. समीना शेख आणि धनराज बिराजदार यांनी समन्वयक म्हणून काम पाहिले.
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