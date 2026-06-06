पुणे

Pune Crime : प्रेमप्रकरणातून तरुणाने संपविले जीवन; कोरेगाव पार्कमधील प्रकार, पाच जणांवर गुन्हा

प्रेमप्रकरणातून त्रास दिल्याने तरुणाने झाडाला गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना कोरेगाव पार्क भागात घडली.
endlife

endlife

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - प्रेमप्रकरणातून त्रास दिल्याने तरुणाने झाडाला गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची घटना कोरेगाव पार्क भागात घडली. तरुणाला आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या आरोपावरून पाच जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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