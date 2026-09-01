Alephata News : नारायणगावला पैसे आणण्यासाठी गेलेला तरुण बेपत्ता; बोरी बुद्रुक येथील कालव्याजवळ आढळली मोटारसायकल

- राजेश कणसेआळेफाटा - शिंदेवाडी (आणे, ता. जुन्नर) येथील संदिप सुदाम शिंदे (वय-३८) हा तरुण ३१ ऑगस्ट रोजी दुपारपासून बेपत्ता झाला आहे. तो नारायणगाव येथे टोमॅटो पट्टीचे पैसे आणण्यासाठी जात असल्याचे सांगून घरातून मोटारसायकलवरून निघाला होता. मात्र, त्यानंतर तो घरी परतला नाही. दरम्यान, त्याची मोटारसायकल बोरी बुद्रुक गावच्या हद्दीत आळे-बोरी रस्त्यावरील कालव्याच्या पुलाजवळ आढळून आली..दरम्यान, संदिपचे वडील सुदाम कारभारी शिंदे यांनी दि.१ रोजी आळेफाटा पोलिस ठाण्यात मिसिंगबाबत खबर दिली आहे. त्यांच्या माहितीनुसार, ३१ ऑगस्ट रोजी दुपारी एकच्या सुमारास संदिप घरातून होंडा शाईन मोटारसायकल (एमएच १४ जीके १९६७) घेऊन नारायणगावला जात असल्याचे सांगून निघाला. सायंकाळी पाचच्या सुमारास वडिलांनी त्याच्या मोबाईलवर संपर्क साधला असता, ‘मी सध्या आळेफाटा येथे आहे,’ असे त्याने सांगितले. त्यानंतर सायंकाळी सहाच्या सुमारास फोन केला असता मोबाईल बंद लागला..१ सप्टेंबर रोजी सकाळी संदिपचे मेहुणे प्रमोद गुंजाळ यांनी कुटुंबीयांना फोन करून संदिपची मोटारसायकल बोरी बुद्रुक हद्दीतील कालव्यावरील पुलाजवळ असल्याची माहिती दिली. कुटुंबीयांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली असता मोटारसायकलला चावी होती. पेट्रोलच्या टाकीवर मोबाईल व पाकीट ठेवलेले आढळले. त्यानंतर कुटुंबीयांनी कालव्याच्या पाटाने बोरी ते साकोरी परिसरात संदिपचा शोध घेतला असता त्यांचा मात्र त्याचा ठावठिकाणा लागला नसुन पुढील तपास आळेफाटा पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली विकास गोसावी हे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.