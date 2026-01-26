Aarush Joshi : छोट्या शास्त्रज्ञाची अवकाशात मोठी झेप; आरुष जोशीकडून दोन नव्या लघुग्रहांचा शोध

- प्रज्वल रामटेकेपुणे - अवकाशाविषयीचे कुतूहल आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न यांच्या जोरावर पुण्यातील पाचवीत शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्याने थेट अवकाशात आपली छाप उमटवली आहे. आंबेगाव-कात्रज येथील अभिनव इंग्लिश मीडियम स्कूलचा दहा वर्षांचा विद्यार्थी आरुष जोशी याने दोन नव्या लघुग्रहांचा शोध लावला. मंगळ आणि गुरू ग्रहांदरम्यान असलेल्या मुख्य लघुग्रह पट्ट्यात हे दोन लघुग्रह आहेत. या कामगिरीमुळे त्याला या लघुग्रहांना स्वतःचे नाव देण्याचा बहुमानही मिळणार आहे. .आरुषने नासा (एनएएसए) संलग्न ‘इंटरनॅशनल ॲस्ट्रॉनॉमिकल सर्च कोलॅबोरेशन’ (आयएएससी) या आंतरराष्ट्रीय खगोलशास्त्रीय शोध कार्यक्रमात सहभाग घेतला होता. या कार्यक्रमात ‘आयएएससी’ जगभरातील नागरिक शास्त्रज्ञांना अवकाशातील उच्च दर्जाचा डेटा उपलब्ध करून देते. त्याच्या आधारे सहभागी संघ लघुग्रहांचा शोध घेतात..या कार्यक्रमांतर्गत आरुषने आपल्या सहकाऱ्यांसह अडीच वर्षांहून अधिक काळ सातत्याने निरीक्षणे करत अवकाशातील लघुग्रह शोध मोहिमेत सहभाग घेतला होता. अखेर त्याच्या कष्टांना फळ आले असून, ‘आयएएससी’ने त्याच्या शोधावर शिक्कामोर्तब केले आहे.आरुषने शोधलेले हे दोन लघुग्रह सध्या ‘२०२४ ओक्यू २७’ आणि ‘२०२४ ओबी २८’ (प्रोव्हिजनल डिस्कव्हरी) या नावांनी ओळखले जात आहेत. या शोधांची अधिकृत पडताळणी मायनर प्लॅनेट सेंटर (एमपीसी) यांनी केली असून, त्यांना तात्पुरत्या शोधाच्या श्रेणीत वर्गीकृत केले आहे. पुढील तीन ते पाच वर्षांच्या कालावधीत या लघुग्रहांच्या सूर्याभोवतीच्या कक्षेची अधिक निरीक्षणांद्वारे खात्री झाल्यानंतर आरुषला स्वतः निवडलेली कायमस्वरूपी नावे देण्याचा मान मिळणार आहे..‘काहीतरी नवीन शोधले...’आरुष म्हणाला, ‘लहानपणापासूनच मला अवकाशाचे आकर्षण आहे. सौरमाला, आकाशगंगा याबद्दलचे व्हिडिओ पाहायला मला खूप आवडते. माझ्या १५० मिमी व्यासाच्या दुर्बिणीच्या मदतीने मी चंद्र, सूर्यमालेतील ग्रह आणि अँड्रोमेडा दीर्घिकेसारख्या आकाशातील वस्तू निरीक्षण करतो.आज मी स्वतः काहीतरी नवीन शोधले, याचा मला खूप आनंद होत आहे.’ लहान वयात मिळविलेले हे यश केवळ आरुषसाठीच नव्हे, तर पुणे शहरासाठी आणि भारतीय खगोलशास्त्राच्या क्षेत्रासाठीही अभिमानास्पद ठरत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.