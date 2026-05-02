Chess Prodigy Anvi Hinge: आंबेगावची अन्वी हिंगे जागतिक बुद्धिबळ रंगमंचावर अव्वल: फिडे अंडर-९ विश्वक्रमांक १, सर्वात लहान डब्ल्यूसीएम बनून भारताचा मान उंचावला

पारगाव : अवसरी बुद्रुक ता. आंबेगाव येथील अन्वी दीपक हिंगे या अवघ्या आठ वर्षांच्या बुद्धिबळपटू ने जागतिक स्तरावर इतिहास रचत फिडे अंडर- ९ मुलींच्या गटात जागतिक क्रमवारीत प्रथम क्रमांकाचे स्थान पटकावले आहे. अन्वी हि जगातील सर्वात लहान वयाची महिला कॅंडिडेट मास्टर (डब्ल्यूसीएम) ठरली असून अंडर- ९ वयोगटातील जगातील एकमेव डब्ल्यूसीएम बनली आहे. देशासाठी तसेच महाराष्ट्रासाठी अभिमानाचा बाब आहे..चिंचवड येथील एलप्रो इंटरनॅशनल स्कूलची विद्यार्थिनी असलेल्या अन्वीने जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. ती महाराष्ट्र अंडर-७ मुलींची राज्य विजेती ठरली असून सध्या महाराष्ट्र अंडर-९ मुलींच्या राज्य स्पर्धेत उपविजेती आहे. राष्ट्रीय स्तरावर तिने राष्ट्रीय बुद्धिबळ स्पर्धेत कांस्यपदक पटकावले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ती अंडर-८ गटातील उपविश्वविजेती आहे. तसेच राष्ट्रकुल स्पर्धेत रौप्यपदक आणि पश्चिम आशिया युवा बुद्धिबळ स्पर्धेत २ सुवर्ण व ४ रौप्य पदके जिंकून तिने भारताचे नाव उंचावले आहे. स्थानिक ते जागतिक स्तरापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर यश मिळवणारी अन्वी आज अनेकांसाठी प्रेरणास्थान ठरली आहे..तिच्या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेत प्रतिष्ठित फेमिना मासिकाच्या फेब्रुवारी–मार्च २०२६ अंकाच्या मुखपृष्ठावर भारतातील "२०२५ मधील सर्वोत्तम १० वर्षांखालील यशस्वी मुलांपैकी एक" म्हणून तिची निवड करण्यात आली. एवढ्या लहान वयात राष्ट्रीय स्तरावरील अशा प्रतिष्ठित सन्मानाने तिच्या यशात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला आहे..पश्चिम आशिया युवा बुद्धिबळ स्पर्धेत उपविजेती ठरत अन्वीने महिला कॅंडिडेट मास्टर किताबासाठी आवश्यक नॉर्म आधीच पूर्ण केला होता. स्पेन दौऱ्यातील कामगिरीने तिच्या या ऐतिहासिक यशावर शिक्कामोर्तब केले. स्पेनमधील प्रतिष्ठित एक्स ओपन, अॅलिकांते स्पर्धेत तिने महिला विजेती किताब पटकावत करंडक आणि २०० युरो रोख पारितोषिक जिंकले. एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या आठवड्यात स्पेनमधील दोन स्पर्धांमध्ये तिने एकूण १९२ इलो गुणांची वाढ करत आपले अधिकृत फिडे मानांकन १८२४ पर्यंत नेले आणि जागतिक क्रमवारीत नंबर १ स्थान मिळवले..आपल्या यशाबद्दल अन्वी हिंगे म्हणाली, "मला बुद्धिबळ खूप आवडते. प्रत्येक सामन्यातून काहीतरी नवीन शिकण्याचा मी प्रयत्न करते. जागतिक क्रमांक १ आणि सर्वात लहान डब्ल्यूसीएम होणे माझ्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे. पुढेही भारतासाठी अजून मोठी यश मिळवायची आहेत."