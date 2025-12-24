पुणे

Chirstmas Celebration : ख्रिसमसच्या पूर्वसंध्येसाठी तरुणाई सज्ज; आठवडाभरापासूनच हॉटेल, क्लब हाउस, रिसॉर्ट हाउसफुल्ल

नाताळाचे स्वागत आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी तरुणाईची जोरदार तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - नाताळाचे स्वागत आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी तरुणाईची जोरदार तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. सेलिब्रेशनसाठी शहर परिसरातील सर्वच हॉटेल, रिसॉर्ट व फार्म हाउस, क्लब हाउस आठवड्यापासूनच आरक्षित झाली आहेत. मित्रमंडळी, कुटुंबीय आणि सहकाऱ्यांसोबत सण साजरा करण्यासाठी नवी पिढीचा उत्साह दांडगा आहे.

