Chirstmas Celebration : ख्रिसमसच्या पूर्वसंध्येसाठी तरुणाई सज्ज; आठवडाभरापासूनच हॉटेल, क्लब हाउस, रिसॉर्ट हाउसफुल्ल

पुणे - नाताळाचे स्वागत आणि नववर्षाच्या स्वागतासाठी तरुणाईची जोरदार तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. सेलिब्रेशनसाठी शहर परिसरातील सर्वच हॉटेल, रिसॉर्ट व फार्म हाउस, क्लब हाउस आठवड्यापासूनच आरक्षित झाली आहेत. मित्रमंडळी, कुटुंबीय आणि सहकाऱ्यांसोबत सण साजरा करण्यासाठी नवी पिढीचा उत्साह दांडगा आहे. .नाताळाला गुरुवारपासून (ता. २५) सुरुवात होणार असून, त्यानंतर ३१ डिसेंबरला सरत्या वर्षाला निरोप व नववर्षाचे स्वागत केले जाणार आहे. या संपूर्ण आठवड्यात सकाळपासून पहाटेपर्यंत डीजेच्या तालावर नाच, गाणी, लाइव्ह कॉन्सर्ट्स, पार्टीज आणि सेलिब्रेशनमध्ये तरुणाई व्यग्र राहणार आहे..मॉल्स आणि बाजारपेठांमध्ये 'थीम बेस्ड' कपड्यांची विशेष रेंज दाखल झाली असून लाल, पांढरे, काळे आणि चमकदार रंगांचे जॅकेट्स, ड्रेस, स्वेटर्स, टोपी यांची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी सुरू आहे. फर्ग्युसन कॉलेज रस्ता, कॅम्प परिसरात ख्रिसमस ईव्हला तरुणाई रस्त्यावर येऊन नाचत, गाणी म्हणत आणि सेल्फी काढत उत्सव साजरा करण्याची परंपरा यंदाही कायम राहणार आहे.शहरातील विविध क्लब हाउसमध्ये विशेष ख्रिसमस नाईट कार्यक्रम, लाइव्ह बँड, डीजे नाईट आणि कॉन्सर्ट्सचे आयोजन करण्यात आले आहे. अनेक ठिकाणी पासेसवर सवलती देण्यात आल्या आहेत. काही ठिकाणी 'कपल एंट्री', 'लेडीज नाईट', 'ग्रुप एंट्रीएस', तर काही ठिकाणी 'ऑल नाईट पार्टी'चे आकर्षण आहे..यंदा सेलिब्रेशनमध्ये काय ट्रेंडिंग?यंदा शहरात 'ख्रिसमस कार्निव्हल' आणि 'ख्रिसमस वंडरलँड' या संकल्पनेचं स्वागत केले असून, याला एका आनंदमेळ्यासारखे स्वरूप देण्यात आले आहे. ज्यात संपूर्ण परिसरात युरोपियन शैलीतील सजावट केली आहे. आकर्षक विद्युत रोषणाई, विविध खेळ, शॉपिंग स्टॉल्स, फूड कोर्ट् स, केक-पेस्ट्रीचे खास काउंटर, ख्रिसमस परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लाइव्ह कॉन्सर्ट, डान्स शो आणि गेम झोन यामुळे कुटुंबांसह तरुणाईची मोठी गर्दी होत आहे..बाणेर, बालेवाडी, वाकड, हिंजवडी, कॅम्प, विमाननगर, कोरेगाव पार्क तसेच शहरातील प्रमुख मॉल्समध्ये हे कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. सोशल मीडियावर फोटो, रील्स आणि लाइव्ह अपडेट्स शेअर करत तरुणाई हा आनंद द्विगुणित करत आहे..तरुणाईकडून खास प्लॅनिंगनाताळासाठी तरुणाईने हटके तयारी केली आहे. सांताक्लॉजची लाल टोपी, ख्रिसमस ट्रीने सजवलेली ठिकाणे, 'रेड थीम' पार्टी, खास केक, बिर्याणी आणि विविध पदार्थांची मेजवानी या पार्टींचे आकर्षण ठरत आहे. ख्रिसमसच्या दिवशी सायंकाळनंतर हॉटेल्स, फार्म हाऊस, क्लब्स तसेच मित्रमैत्रिणींच्या घरी पार्टी रंगणार आहे. काही ठिकाणी सांताक्लॉज प्रत्यक्ष भेटवस्तू वाटताना दिसणार असून त्यामुळे लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत उत्साहाचे वातावरण आहे..यंदा ख्रिसमससाठीआम्ही थीम पार्टी आणि लाइव्ह म्युझिकचा खास प्लॅन केला आहे. चार दिवसांपूर्वी त्याची आगाऊ नोंदणी देखील केली आहे. पण तरी कॅम्प आणि फर्ग्युसन कॉलेज रस्त्यावरील ख्रिसमस ईव्हचे वातावरण, संपूर्ण रस्त्यावर असलेली तरुणाई यामुळे माहोल बनतो.'- हृतिक धिरडे, युवक.