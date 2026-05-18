Pune Bar Attack: सागर रेस्टॉरंटमध्ये डोक्यात बिअरच्या बाटल्या फोडल्या; चौघांविरोधात गुन्हा दाखल

लोणी काळभोर : जेवण करत असलेल्या तरुणास जिवे ठार मारण्याची धमकी देऊन त्याला लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण करून डोक्यात बिअरच्या बाटल्या फोडल्याची घटना कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथील सागर रेस्टॉरंट अँड बारमध्ये शनिवारी (ता.१६) रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली आहे. .या घटनेत प्रसाद दिलीप शेंडगे (वय ३०, रा. कवडीपाट टोलनाका, कदमवाकवस्ती, ता. हवेली, जि. पुणे) हा जखमी झाला असून याप्रकरणी राज राजेंद्र पवार, सौरभ सुनील गायकवाड, राहुल संतोष गाडगे आणि १७ वर्षीय विधीसंघर्ष बालक (सर्व रा. कवडीपाट टोलनाका, कदमवाकवस्ती, ता. हवेली, जि. पुणे) यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार शेंडगे हे सागर बार अँड रेस्टॉरंटमध्ये जेवण करत होते. त्यावेळी त्यांच्या मागील टेबलावर आरोपी बसले होते. अचानक त्यांनी "आमच्याकडे का पाहतो? आम्ही येथील भाई आहोत," असे म्हणत शेंडगे यांना शिवीगाळ करून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली..यानंतर चौघांनी शेजारील टेबलवरील बिअरच्या बाटल्या उचलून शेंडगे यांच्या डोक्यावर, छातीवर, नाकावर, कानावर आणि गळ्यावर वार करत त्यांना गंभीर जखमी केले. एवढ्यावरच न थांबता आरोपींनी दगड फेकून मारत "तुझा मर्डर करून टाकतो," अशी धमकीही दिली. तसेच बाहेर उभ्या असलेल्या तुकाराम राजेंद्र कांबळे (रा. लडकत रोड, शिवनगर, मुंढवा, पुणे) यांनाही मारहाण करण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे..जखमी प्रसाद शेंडगे यांच्यावर लोणी काळभोर येथील विश्वराज हॉस्पिटलमध्ये अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या फिर्यादीवरून लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे..गुन्हा दाखल होताच आरोपी फरार झाले असून, त्यांचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांची विशेष पथके रवाना करण्यात आली आहेत. पुढील तपास लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक रुपाली जाधव करत आहेत.