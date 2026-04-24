Loni Kalbhor crime : तरुणावर कोयत्याने हल्ला; तिघांवर गुन्हा दाखल

लोणी काळभोर - विवाह समारंभासाठी आलेल्या एका तरुणाला अडवून तिघांनी कोयत्याने डोक्यावर वार करून त्याला गंभीर जखमी केल्याची घटना हवेली तालुक्यातील कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायत हद्दीतील कवडीपाट टोलनाका परिसरात २० एप्रिल रोजी रात्री साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास घडली आहे. या हल्ल्यात तरुण गंभीर जखमी झाला आहे. याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..आकाश सूर्यकांत पवार (वय-२८, रा. वेताळबाबा वसाहत, हडपसर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सुरेश बाबुराव गायकवाड (वय-१८), कुणाल राहुल चौगुले (वय-१८) व शुभम धर्मा सोलंकी (तिघे रा. कदमवाकवस्ती, ता. हवेली) यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आकाश हे ऑनलाईन कुरिअर सेवा देऊन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात. ते कवडीपाट टोलनाका परिसरातील एका विवाह समारंभाला गेले होते. कार्यक्रमनंतर ते रात्री सुमारे १०.३० वाजण्याच्या सुमारास दुचाकीवरून ते लक्ष्मी लॉन्स परिसरात पोहोचले त्यावेळी त्यांच्या मागून राखाडी रंगाच्या, नंबर प्लेट नसलेल्या डिओ दुचाकीवरून तीन जण आले. त्यांनी आकाश यांची गाडी आडवी लावून थांबवले व शिवीगाळ सुरू केली..यावेळी एकाने त्यांची गच्ची पकडून कोयत्याने पाठीवर वार केला. त्याच वेळी दुसऱ्याने कमरेतील धारदार वस्तूने त्यांच्या डोक्यावर प्रहार केला. अचानक झालेल्या या हल्ल्यात आकाश यांच्या डोक्यातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव झाला. तिसऱ्याने त्यांच्या डोळ्यांवर बुक्यांनी मारहाण केली, त्यामुळे ते खाली कोसळले.. त्यांनंतर त्यांनी आकाश यांच्या दुचाकीवर लाथा मारत व कोयत्याने वार करत नुकसान केले आणि घटनास्थळावरून फरार झाले.जखमी अवस्थेत आकाश यांनी लोणी नकाळभोर पोलीस ठाणे गाठले. पोलिसांनी त्यांना तत्काळ ससून रुग्णालयात उपचारासाठी पाठवले. प्रकृती स्थिर झाल्यानंतर त्यांनी तक्रार दाखल केली.